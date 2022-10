 Amsterdam koploper in Europa: grootste digitale groei van content en digitale media-dienstverleners

GXI 2023: Interconnectiebandbreedte in Amsterdam stijgt naar verwachting tot 962+Tbps in 2025 - Beperkingen in de supply chain en de geopolitieke en economische instabiliteit hebben vooralsnog geen invloed op het tempo waarin de meest connected bedrijven ter wereld blijven investeren in digitale infrastructuur. Dit blijkt uit de nieuwste Global Interconnection Index (GXI) 2023, een jaarlijkse marktstudie gepubliceerd door Equinix.



Bedrijven die het meest verbonden zijn met wereldwijde ecosystemen – ofwel, bedrijven die rechtstreekse interconnectie hebben met partners om hun eigen digitale diensten te leveren - hebben hun digitale activiteiten in de afgelopen vijf kwartalen méér uitgebreid dan in de voorgaande vijf jaar. Gemiddeld maken organisaties verbinding met drie keer zoveel zakelijke ecosysteempartners en metro's, en verbruiken ze meer dan twee keer zoveel interconnectiebandbreedte.

Nu bedrijven zichzelf opnieuw uitvinden in de nasleep van de pandemie, is de dichtheid van ecosystemen een katalysator geworden voor digitale innovatie - en dat blijft de groei van interconnectiebandbreedte aandrijven. Volgens GXI 2023 zal de wereldwijde interconnectiebandbreedte tegen 2025 naar verwachting 27.762+ terabits per seconde (Tbps) bereiken. Dit komt neer op een vijfjarig samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 40 procent, gelijk aan 110 zettabytes aan jaarlijks uitgewisselde data. Om dit in perspectief te plaatsen: dat is genoeg bandbreedte om meer dan 50 miljoen autonome auto's te ondersteunen die elk meer dan 2.000 terabytes (TB) aan data per jaar uitwisselen. Deze voorspelde groei laat zien hoe organisaties steeds weer opnieuw naar hun bedrijf kijken, om te zorgen dat hun business gereed is voor het implementeren van toekomstbestendige infrastructuur op technologieplatforms.

De Amsterdamse interconnectiebandbreedte zal tegen 2025 naar verwachting 962+ terabits per seconde (Tbps) bereiken. Dit komt neer op een vijfjarig samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 39 procent. Bovendien is de digitale infrastructuur in EMEA 20-30 procent groter dan in andere regio's. Dit is een indicatie dat de nadruk voor organisaties hier momenteel ligt op hybride toepassingen. Verder is de Securities & Trading de grootste zakelijke verbruiker van interconnectiebandbreedte in EMEA, omdat deze sector meer bandbreedte toevoegt dan dienstverleners in Cloud & IT, Hyperscale of Content & Digital Media services.

"In de dynamische wereld van vandaag de dag wordt elk bedrijf een digitale provider. Dit vereist een nieuw type digitale infrastructuur, die duurzaam is opgebouwd en draait om het benutten van ecosystemen en het leveren van naadloze digitale ervaringen. Wie een digital-first strategie heeft, investeert in een robuust, toekomstgericht bedrijfsmodel en interconnectie met rijke ecosystemen. Deze organisaties zijn er bovendien op voorbereid om te schalen en bereid zich aan te passen om te slagen," aldus Steve Madden, Vice President Digital Transformation & Segmentation bij Equinix.



Aanvullende inzichten uit GXI 2023:

Digitale groei houdt aan: Interconnectie bandbreedte zal naar verwachting met meer dan 35 procent CAGR groeien tot 2025 in alle regio's en grote metro's.

Amsterdam is de grootste EMEA-metro voor de groei van content- en digitale mediadienstverleners, en de op één na grootste EMEA-metro voor de groei van cloud- en IT-diensten en energie- en nutsbedrijven.

Londen is de snelst groeiende kernmetro met een CAGR van 43 procent. Parijs en Londen laten het grootste percentage verbindingen met zakelijke partners zien.

De overstap naar de edge gaat steeds sneller: zowel bedrijven als dienstverleners zullen naar verwachting wereldwijd 20 procent sneller verbinden met de edge-infrastructuur dan met de core-infrastructuur.

Bedrijven worden digitale providers: GXI 2023 voorspelt dat 90 procent van de Fortune 500-bedrijven tegen 2025 digitale providers worden, die zowel digitale diensten verkopen als consumeren.

De duurzame weg naar digitale groei: Alle industrieën zetten digitale middelen in om ESG-doelstellingen te versnellen. Hierbij wil bijvoorbeeld 62 procent van de IT-beslissers in Nederland alleen nog samenwerken met IT-partners die hun doelstellingen om CO2-uitstoot terug te dringen behalen. [2] GXI 2023 voorspelt dat de sector Energie & Nutsvoorzieningen tot 2025 het grootste digitale groeipercentage zal hebben, omdat al deze bedrijven momenteel op zoek zijn naar manieren om hun digitale business op een duurzame manier te bouwen en uit te breiden. "Het is goed om te zien dat ondanks de huidige beperkingen in de supply chain en de geopolitieke en economische instabiliteit, organisaties nog steeds mogelijkheden vinden om op een duurzame manier te schalen. Het feit dat de meerderheid van de IT-beslissers in Nederland alleen bereid is om te werken met IT-partners die kunnen voldoen aan belangrijke CO2-reductiedoelstellingen, maakt me hoopvol voor de toekomst en trots om deel uit te maken van een bedrijf dat duurzame groei als topprioriteit heeft. Wij hebben bij Equinix het voorrecht om leiders te ondersteunen bij hun digitale transformaties en bij hun weg om ook steeds duurzamer te worden. Het is bovendien bemoedigend dat de rol van Amsterdam als interconnectiehub verder versterkt en dat we een aanzienlijke groei zien in de sector Content & Digital Media, evenals in Cloud & IT en Energy & Utility-diensten," aldus Michiel Eielts, Managing Director voor de Benelux bij Equinix.



Perspectief van de industrie op de Global Interconnection Index

Steve White, Program Vice President, Channels & Alliances, IDC: "Nu bedrijven steeds meer digital-first strategieën aannemen en op zoek gaan naar nieuwe manieren om zich te differentiëren, speelt het ecosysteem een nog belangrijkere rol. Organisaties vertrouwen op ecosystemen en digitale infrastructuur als basis om duurzaam te schalen en bedrijfswaarde te leveren. Om dit te bereiken, verbinden bedrijven zich met klanten, partners en verkopers om samenwerking en co-creatie te versnellen, maar ook om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen."