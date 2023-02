 Smartphone aan tafel in meer dan helft Nederlandse huishoudens verboden

Bijna drie op de vier ergert zich aan telefoongebruik van anderen - Tijdens het avondeten gerust met de telefoon in de hand? Meer dan de helft van de Nederlanders (52 procent) zegt dat de smartphone verboden is aan tafel. Dit komt naar voren uit onderzoek van Prijsvergelijken.nl. Bijna twintig procent van de respondenten zegt dat telefoongebruik aan tafel niet gewenst is, maar dat niemand zich aan deze regel houdt.



De vergelijker van internet- en tv-abonnementen deed onderzoek naar het gebruik van televisie en mobiele telefoon in huis. Hiervoor werden ruim 1.500 Nederlanders ondervraagd. 65 procent van de Nederlanders eet elke avond aan tafel. 23 procent zegt af en toe voor de televisie te eten. Ook is er een kleine groep (twaalf procent) die zegt altijd hun maaltijd te nuttigen voor de beeldbuis.



Een moment samen

Denise Bontje, mediaspecialist en adviseur mediaopvoeding, zegt dat het belang van eten aan tafel groot is. Voor zowel kinderen, ouders, maar zeker ook voor mensen zonder kinderen. "Ik zie dat als een gemiste kans in ons drukke leven. Het avondeten is vaak het enige moment dat je nog met z’n allen bent," opent Bontje. "De televisie kan best even uit blijven en de smartphone hoeft niet perse op tafel te liggen. Het kan een afleiding zijn van een gezellig moment en een goed gesprek. Zie het als goede gewoonte en leer kinderen dit van jongs af aan."

Standaard eten voor de televisie raadt Bontje dan ook af. "Het is een vorm van gemak. Maar je hebt minder contact met elkaar, er is geen ruimte voor gesprek én als je gefocust bent op een scherm. Het zorgt er dan ook voor dat je meer eet dan wanneer je aan tafel zou zitten, zonder afleiding," vervolgt Bontje. "Grijp je kans en maak er een moment samen van."



Guilty pleasure

In het weekend toch een keer met het bord op schoot op de bank ploffen voor de televisie? "Het moet ook zeker gewoon kunnen. Maar zie het als een soort guilty pleasure. Zorg voor balans. Een maaltijd gaat niet alleen over eten, maar wat mij betreft ook over het creëren van een gezellig moment. Even bijpraten. Dat is zo belangrijk. Even oprechte interesse voor je kind of partner."



Smartphone met vrienden

Opvallend is dat wanneer we met vrienden zijn, de telefoon wel makkelijker aan de kant gaat. In 65 procent van de gevallen leggen Nederlanders hun smartphone bewust opzij. Ruim één op de vijf legt de telefoon af en toe aan de kant. Bijna drie op de vier Nederlanders ergert zich aan het vele gebruik van de smartphone bij anderen. Bijvoorbeeld bij zijn of haar partner of huisgenoot. Mede om deze reden zegt 19 procent van de ondervraagden dat er wel eens scherm vrije avonden gepland worden waarin alle digitale devices aan de kant worden gelegd.