 Werkgevers krijgen advies: ''Stel harde regels op, tot ontslag aan toe''

58 procent Nederlanders gebruikt telefoon achter het stuur - Meer dan de helft van de Nederlanders zegt nog altijd zijn of haar smartphone te gebruiken wanneer ze achter het stuur zitten. Ruim een derde zegt de telefoon te gebruiken om te bellen terwijl ze aan het autorijden zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Smartphonehoesjes.nl.



De online verkoper van hoesjes voor de smartphone deed onderzoek naar het gebruik van de telefoon in het verkeer. Hiervoor werden ruim 1.000 respondenten ondervraagd. Naast het bellen wordt de telefoon veelal gebruikt om te navigeren (55 procent). Ook is er een klein deel die zegt op sociale media te scrollen tijdens het rijden.



De gevaren niet zien

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen is zich bewust van de cijfers. "Het zijn wel schokkende cijfers natuurlijk. Het is veel te veel," begint Tertoolen, die ziet dat veel Nederlanders de gevaren niet zien. "En automobilisten denken van zichzelf dat ze een hele goede chauffeur zijn en dat het scrollen op de telefoon ‘wel even kan’. Tegelijkertijd wordt het gedrag ook niet sociaal afgekeurd. ‘De meeste mensen doen het, dus waarom zal ik ermee stoppen?’ wordt veel gezegd. Zowel sociaal als juridisch moet dit gedrag veel harder worden gestraft."



Werkgevers moeten straffen

Niet alleen sociaal of juridisch, maar ook werkgevers kunnen een rol spelen bij het minderen van het telefoongebruik achter het stuur, stelt Tertoolen. "Werkgevers kunnen harde regels opstellen, zeker als je een bedrijfsauto rijdt of het tijdens dienstverband gebeurd. Werkgevers mogen wat mij betreft hard straffen, tot ontslag aan toe. Maar het is heel lastig om dat in de praktijk goed in te vullen."



Sociale controle

Dat een telefoon achter het stuur gevaarlijk is, leeft nog niet genoeg in de maatschappij. De sociale controle is erg belangrijk. "Spreek elkaar erop aan," vervolgt de verkeerspsycholoog. "Op die manier benadruk je dat mensen niet goed bezig zijn en gaan ze misschien nadenken over hun eigen gedrag. Sociale controle heeft veel meer effect dan bijvoorbeeld een spotje op televisie of een bord langs de weg."



Opvoeding heel belangrijk

"Het gaat allemaal om voorbeeldgedrag," zegt Tertoolen, die nog een schrijnend voorbeeld heeft. "Ik hoorde van iemand die met zijn zesjarige zoontje in de auto zat dat hij vaak op zijn telefoon kijkt tijdens het rijden en dat hij later wel aan zijn zoon zou vertellen dat je dit niet mag doen. Dat is natuurlijk heel triest. Geef vanaf jonge leeftijd het goede voorbeeld aan kinderen. Het gedrag van ouders is daarin bepalend voor wat kinderen later over zullen nemen, dus ook het gebruik van de telefoon in het verkeer."