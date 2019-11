 Leidinggevende vindt smartphone slecht voor productiviteit

Ruim één op drie denkt dat een kortere werkdag slecht is voor productiviteit - In plaats van dat een smartphone ons werk sneller en gemakkelijker maakt, denkt maar liefst 65 procent van de leidinggevenden dat het apparaat juist ten koste gaat van de productiviteit. Dit uit blijkt onderzoek van Protime onder ruim 1.000 leidinggevenden bij bedrijven met 26 of meer werknemers.



Ruim 30 procent van de ondervraagden wil het appen op het werk het liefst wil verbieden. Tevens vindt een grote groep leidinggevenden een kortere werkdag en -week niet even productief als een fulltime werkweek.



Smartphone productiviteitskiller

Werknemers zonder smartphone zijn er bijna niet meer. Sommigen hebben hem nodig voor hun werk, anderen gebruiken hem alleen privé. De scheiding tussen werk en privé is door de komst van de smartphone echter niet meer zo helder als voorheen; een werkgever of leidinggevende die niet appt of mailt bestaat bijna niet meer. Zodoende ontbreekt de smartphone op bijna geen enkele werkplek. Toch denkt 65 procent dat een smartphone slecht is voor de productiviteit. Met name in de bouw (78 procent) en bij financiële instellingen (77 procent) is men ervan overtuigd dat een smartphone een productiviteits-killer is. In de publieke sector is men het minst negatief met 53 procent.



Wel of geen kortere werkweek

Maar liefst 35 procent van de respondenten gelooft niet in een kortere werkweek en -dag. Een werkdag van zes uur, waarover de laatste tijd veel stemmen opgaan, is volgens hen niet even productief als de traditionele werkdag van acht uur en een werkweek van 40 uur. Opmerkelijk is dat er nauwelijks onderscheid is tussen de parttime leidinggevenden (twaalf-35 uur) en de leidinggevende die fulltime (35+ uur) werken. In beide groepen vindt rond de 35 procent een kortere werkweek niet even productief als een fulltime werkweek.

Lucas Polman, directeur Protime Nederland: "De manier waarop we naar het werk kijken verandert voortdurend. De tijd dat vijftig uur werken normaal was, behoort tot het verleden. Een smartphone is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse bezigheden. Het draait allemaal om balans; over hoe men zijn tijd indeelt. Daarbij is het de zaak van de werkgever of leidinggevende de meest kostbare handelswaar van de werknemer, zijn tijd, optimaal tot zijn recht te laten komen, zowel op het werk als in zijn vrije tijd."