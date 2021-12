  Smartphonegebruik grootste ergernis in het verkeer

Richtingaanwijzer en maximale snelheid het minst geassocieerd met verkeersveiligheid - Ruim zes op de tien Nederlanders ergeren zich in het verkeer aan bestuurders die tijdens het rijden bezig zijn met hun telefoon. Gevraagd naar hun associaties met verkeersveiligheid, zegt ruim de helft van de Nederlanders: MONO rijden. Toch bekent een kwart zijn telefoon er weleens bij te pakken tijdens het rijden.



Dit blijkt uit onderzoek van Athlon Nederland, uitgevoerd door Motivaction, onder ruim 1.000 Nederlandse weggebruikers. Andere associaties met verkeersveiligheid zijn: niet met alcohol op rijden, opletten wat er om je heen gebeurt en altijd een gordel dragen. Hoewel MONO rijden redelijk is ingeburgerd, zetten Nederlanders hun telefoon vaak nog niet uit of op vliegtuigstand als ze achter het stuur plaatsnemen. Slechts negentien procent van de bestuurders doet dit altijd netjes. Jean-Pierre Vissers algemeen directeur van Athlon Nederland: "We zien in de resultaten dat een op de tien Nederlanders niet handsfree belt, wat de verkeersveiligheid natuurlijk niet ten goede komt. Daarom is het belangrijk dat we samen blijven focussen op bewustwording en het bieden van praktische oplossingen om gebruik tegen te gaan. Er valt nog veel winst te behalen."



Jongeren pakken vaker telefoon erbij

Ouderen zijn met MONO rijden consequenter dan jongeren. Iets meer dan de helft van de jongeren, tussen 25 en 34 jaar, zegt regelmatig zijn smartphone erbij te pakken achter het stuur. Dit doen zij voornamelijk als ze voor het stoplicht staan te wachten. Opmerkelijk, want in hun top drie associaties met verkeersveiligheid staan ‘MONO rijden’ en ‘geen alcohol op achter het stuur’ met 59 procent bovenaan.



Over alle leeftijden heen associëren Nederlanders verkeersveiligheid vooral met…

Geen alcohol op achter het stuur (58 procent) MONO rijden en continu opletten (56 procent) Altijd een gordel dragen (35 procent)

95 procent draagt een gordel; richting aangeven blijkt lastig

Het dragen van een gordel is voor het grootste deel van de Nederlanders standaard: 95 procent geeft aan trouw een gordel te dragen. Je houden aan de maximumsnelheid of correct richting aangeven worden nauwelijks geassocieerd met verkeersveiligheid.

Vissers: "Het dragen van een autogordel redt levens, bij een ongeluk gaat het om minuten en soms zelfs om secondes. Het is dan ook goed om te zien dat een groot deel deze maatregel als vanzelfsprekend beschouwt. Maar je richtingaanwijzer goed gebruiken en je houden aan de maximale snelheid zijn óók belangrijk. Toch worden deze zaken het minst genoemd in associaties. Belangrijk is dat deze basisregels niet worden verwaarloosd. En dat geldt natuurlijk voor alle verkeersregels.



Kennis over nieuwe regels blijft achter; werkgever moet aan de bak

Het grootste deel van de Nederlanders doet weinig om verkeerskennis bij te houden. Slechts 1 op de 10 volgt weleens een (online) training. Vissers vindt het opmerkelijk dat we na het behalen van het rijbewijs geen trainingen meer volgen over nieuwe verkeersregels en -inzichten. Zuinig rijden is bijvoorbeeld belangrijker dan vroeger, maar dat wordt pas sinds kort aangeleerd. Hoe breng je dit bij aan mensen die hun rijbewijs al jaren hebben?

Een belangrijke rol is daarbij volgens Vissers weggelegd voor werkgevers. Zij hebben namelijk een zorgplicht. "Autorijden is één van de gevaarlijkste activiteiten die je in het dagelijks leven onderneemt. Werkgevers kunnen vanuit hun zorgplicht veilig gedrag aanleren met opfriscursussen of stimuleren met technologische hulpmiddelen. En daar staan ze ook voor open, gezien de toenemende vraag naar diensten als SafeDrivePods of de e-Driver cursussen. Daarmee helpen ze hun werknemers afleiding in het verkeer terug te brengen, en wordt zuinig rijgedrag beloond."