 Draaiende houden van IT-afdeling gaat ten koste van innovatietijd

Vier op de tien IT-beslissers niet tevreden over datavolwassenheid van organisatie - Twee op de vijf IT-beslissers (38 procent) geven aan dat zij vooral bezig zijn met het draaiende houden van de IT-afdeling, waardoor zij weinig tot geen tijd hebben voor innovatie. Dit blijkt uit onderzoek van Conclusion onder 596 IT-beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven. Bijna een derde (32 procent) van de IT-beslissers geven aan dat zijn/haar organisatie geen duidelijke datastrategie heeft.



Als we verdiepen, zien we dat de meerderheid (56 procent) tevreden is met de datavolwassenheid van de organisatie waar zij werken. Toch vindt ook een groot deel, namelijk twee op de vijf, de datavolwassenheid van de organisatie ondermaats. Over de kwaliteit van de data in de organisatie valt ook nog te twisten. De helft (49 procent) van de IT-beslissers geeft aan volledig te vertrouwen op de datasets van hun organisatie. Voor de andere helft geldt dit niet. Ook geeft slechts 47 procent aan snel te kunnen voldoen aan verzoeken met betrekking tot nieuwe datasets.



Datavolwassenheid en -kwaliteit

Ruud Hoyng, Business Manager bij Hot ITem, onderdeel van Conclusion: "Het technisch fundament om datagedreven te werken is – of wordt – in veel organisaties gelegd. De vraag is of er ook echt een visie bestaat op waardecreatie vanuit de data. Hoe gaat de business de data benutten? Een goede datastrategie biedt kansen voor innovatie, omdat je snel kunt inspelen op ontwikkelingen en wendbaar genoeg bent om potentieel tijdig te benutten. IT kan hierin een waardevolle facilitator en sparringpartner voor de business zijn. Om door de hele organisatie draagvlak te creëren voor de nieuwe werkwijze, is het belangrijk dat er capaciteit wordt vrijgemaakt voor de change. Je hebt veranderaars nodig en het vergt tijd en resources. Enthousiastelingen moeten de eerste kansen aangrijpen en daar vervolgens hun ervaring over delen met collega’s, zodat ook die de meerwaarde zien van datagedreven – oftewel ‘fact based’ – werken."



Meer resultaten inzien? Download dan hier de onepager.