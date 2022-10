 Data-savvy organisaties zijn winstgevender, veerkrachtiger en innovatiever

Organisaties die uitblinken in data-innovatie zijn weerbaarder tegen cyberdreigingen en winstgevender - Splunk Inc. kondigt een wereldwijd onderzoek aan over de economische voordelen van data-innovatie. Het Economic Impact of Data Innovation 2023 rapport toont aan dat organisaties die goed zijn in data-innovatie vaak ook zakelijk succes hebben. Uit de uitkomsten blijkt dat de meest data-savvy bedrijven hun winst met 9,5 procent verhogen, 2,9 keer meer kans hebben om de concurrentie te verslaan en twee keer zoveel kans hebben om de winstdoelstellingen te overtreffen.



"Een sterke basis is essentieel om voorop te blijven lopen op het gebied van data-innovatie. We zijn dan ook trots op onze proactieve benadering om innovatieve waarde uit onze data te halen," zegt Mike Hughes, CISO of REI. "Zichtbaarheid van data versterkt de efficiëntie, het concurrentievermogen en de weerstand tegen dreigingen en macro-uitdagingen. Splunk is een cruciaal onderdeel van onze algehele strategie om ervoor te zorgen dat we kunnen schalen en de beste ervaring voor onze klanten kunnen leveren."



Zes strategische beslissingsgebieden

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties die goed zijn in data-innovatie (dataleiders) uitblinken in zes strategische beslissingsgebieden, namelijk: data classificatie, aggregatie, kwaliteit, analysevaardigheden, analysetools en monitoring. De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:



- Dataleiders ervaren meer winst en innovatie - Naast een stijging van 9,5 procent in brutowinst, gaven de dataleiders aan dat ze negen nieuwe producten per jaar lanceren die niet mogelijk waren geweest zonder te investeren in data-innovatie. Bedrijven die net zijn gestart met data-innovatie lanceren gemiddeld drie nieuwe producten per jaar. Daarnaast hebben dataleiders 5,5 keer meer kans om hun winstpercentages met tien procent of meer te verhogen dankzij intelligent en innovatief datagebruik.

- Dataleiders verslaan hun concurrentie - Dataleiders zeggen 5,7 keer zo vaak dat hun organisatie bijna altijd betere beslissingen neemt dan de concurrentie. Ze geloven 4,5 keer zo vaak dat hun organisatie zich in een zeer sterke positie bevindt om de komende jaren te concurreren en te slagen op de markt waar ze zich bevinden.

- Dataleiders operationaliseren en monetariseren hun data proactief - Achtendertig procent van de leiders hebben hun data geoperationaliseerd en halen ook 2,3 keer zoveel inkomsten uit het te gelde maken van data. Dataleiders melden ook vijf keer zo vaak dat ze het afgelopen jaar de datalevering aan AppDev aanzienlijk hebben versneld (85 procent, tegenover zeventien procent bedrijven die net zijn gestart met data-innovatie).

Vrijwel elke organisatie staat onder druk om de snelle groei van data bij te houden. De organisaties die de meeste druk voelen, hebben echter ook het meeste succes. Maar liefst 67 procent van de leiders op het gebied van data-innovatie ervaren meer druk vergeleken met intermediairs (41 procent) of organisaties die net zijn begonnen (vijftien procent) met data-innovatie.

"Ons onderzoek toont het belang van data-innovatie aan," zegt Ammar Maraqa, Chief Strategy Officer bij Splunk. "Uit het onderzoek blijkt dat organisaties die prioriteit geven aan data-innovatie en ook hierin investeren een beter inzicht hebben in hun infrastructuur en bedrijfsprestaties, waardoor ze zich eenvoudiger kunnen aanpassen aan technische problemen, cyberdreigingen of marktverstoringen."



Dataleiders innoveren in iedere sector

In iedere sector bieden data de mogelijkheid om de winst te behalen en de resultaten te verbeteren. Het branchegerichte addendum in het rapport belicht deze essentiële gebieden. De belangrijkste uitkomsten zijn:

- Publieke sector – twintig procent besteedt meer dan een kwart van hun IT-budget aan oplossingen en personeel dat data onderzoekt, monitort, analyseert en ernaar handelt. Dit is ruim boven het gemiddelde (acht procent) van andere sectoren.

- Financiële dienstverlening - 79 procent heeft AI/ML toegepast voor data-innovatie.

- Gezondheidszorg - Binnen de gezondheidszorg voert elf procent van de organisaties volwassen data projecten uit. Dit is twee procent meer dan het gemiddelde. 70 procent heeft echter moeite om talent met de juiste vaardigheden te werven.

- Industrie - 54 procent past data-innovatie toe voor de supply chain en operations use cases.

- Retail - Maar liefst 80 procent van de retailers geeft aan dat data innovatie heeft geholpen om de kosten van de supply chain te optimaliseren, 74 procent geeft aan dat het ook storingen in de supply chain minimaliseert.Voor het onderzoek zijn er, in samenwerking met de Enterprise Strategy Group, 2,000 IT, security en zakelijke leiders onderzocht uit negen landen.