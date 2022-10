 Inflatie veroorzaakt verschuiving in prioriteiten IT budget

Citrix onderzoek toont aan dat gemiddeld bijna 30 procent van IT budget naar innovatie gaat - De wereldwijde inflatie heeft grote invloed op de prioriteiten en keuzes van Nederlandse IT-beslissers. Dat blijkt uit onderzoek dat Citrix Systems, Inc. in augustus liet doen onder 250 Nederlandse IT-verantwoordelijken. Er wordt nu meer geïnvesteerd in technologie en productinnovaties die beter aansluiten bij het veranderende bestedingspatroon en communicatiegedrag van klanten vanwege de stijgende kosten.



Ook gaat door de inflatie meer budget naar interne IT- innovatieprojecten.

Ruim een derde van de deelnemers aan het onderzoek zegt dat het beheersen van de impact van inflatie op de organisatie de belangrijkste uitdaging is waarmee ze tot nu toe in hun carrière zijn geconfronteerd. Toch meldt een ruime meerderheid (68 procent) ook dat het technologiebudget komend jaar zal toenemen. Slechts 11 procent verwacht dat het IT-budget gaat dalen. Gemiddeld reserveren IT-beslissers nu 27,37 procent van hun IT-budget voor investeringen in innovatie.

De wereldwijde inflatie beïnvloedt de keuzes die IT-leiders maken bij het vaststellen van het IT-budget op verschillende manieren, aldus het Citrix-onderzoek: Van de organisaties die momenteel bezig zijn met een intern traject of project voor digitale transformatie (72 procent), zegt 77 procent van de IT-beslissers dat door de inflatie hiervoor nu meer aandacht of budget is.

43 procent van de respondenten zegt te investeren in oplossingen om de IT-beveiliging te verbeteren.

Een vergelijkbaar deel (42 procent) investeert in technologie om op nieuwe manieren ondersteuning te bieden aan klanten, die door de inflatie ander koopgedrag vertonen en anders met leveranciers en dienstverleners communiceren.

39 procent zegt te investeren in digitale werkplekoplossingen zodat medewerkers beter en prettiger kunnen werken, waardoor ze meer betrokken blijven bij de organisatie.

37 procent investeert in oplossingen die kostenbesparingen stimuleren.

Om kostenbesparing te realiseren nemen organisaties verschillende maatregelen. 30 procent zet in op het stroomlijnen van werkplektechnologie, 28 procent wil de werving van nieuwe medewerkers herzien en 26 procent zegt het medewerkersbestand te willen verkleinen.



IT-innovatie als antwoord op inflatie

"We zien dat de inflatie een behoorlijke impact heeft op de keuzes die IT-beslissers maken," zegt Anne-Maurits André, Sales Engineering Leader bij Citrix. "Een groot deel zegt in ons onderzoek dat ze inflatie beschouwen als een belangrijke uitdaging voor innovatie in hun organisatie. We zijn blij om te zien dat IT-leiders de uitdaging wel met beide handen aanpakken. De investeringen in technologie stoppen niet, maar verschuiven om een adequaat antwoord te hebben op de veranderende marktomstandigheden. Extra inzet op digitale transformatie, klanten beter helpen bij deze ontwikkelingen en medewerkers de ondersteuning bieden om beter en prettiger te kunnen werken."