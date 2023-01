 Dit moet er nog gebeuren in de digitale transformatie van Europa

Innovatie is de levensader van de digitale economie - Digitale innovatie is een van de grootste stimulansen voor economische groei. In de ‘Digital Decade’ heeft de Europese Commissie (EC) doelen gesteld om Europa tegen 2030 digitaal te transformeren. Maar wat is er nodig om deze ambitieuze doelen te behalen? Angelina Best van Kampen (Head of Commercial, Nordics, Baltics & Benelux bij AWS), geeft antwoord.



In de ‘Digital Decade’ is door de EC uiteengezet hoe het digitale Europa er in 2030 uit moet zien en hieruit blijkt dat nauwe samenwerking tussen de publieke en private sector cruciaal is voor het behalen van de doelen. De EC maakt in haar ambities onderscheid tussen vier gebieden, namelijk: bedrijven, infrastructuurvoorzieningen, overheid en vaardigheden.

Om erachter te komen welke rol cloud computing kan spelen bij het behalen van de doelen van de EC, heeft Public First in opdracht van Amazon Web Services (AWS), een onderzoek gedaan onder meer dan 1.300 Nederlandse bedrijven. Uit het onderzoek ‘Unlocking Europe’s Digital Potential’ blijkt dat het behalen van de doelen in de ‘Digital Decade’ € 179 miljard aan economische waarde voor Nederland zou kunnen opleveren. Om de doelen binnen de vier gebieden te behalen zijn een aantal dingen essentieel, zo stelt Best van Kampen.

Best van Kampen: "Allereerst worden digitale tools voor bedrijven steeds belangrijker en de verwachting uit het onderzoek is tevens dat meer dan de helft van alle digitale ontwikkelingen uit de cloud zal komen. Om bedrijven hierin te ondersteunen, is het ook van belang om als cloudprovider altijd te streven naar de hoogste standaarden op het gebied van security, privacy en agility. Verder moeten bedrijven de mogelijkheid hebben om vrij te kiezen uit de beste cloud-technologieën. Dit om concurrerend te kunnen zijn."



Investeren in digitale vaardigheden

Daarnaast is het volgens Best van Kampen nodig om te investeren in digitale vaardigheden. "Nederland bezit het hoogste niveau van digitale basisvaardigheden, maar toch laat het onderzoek zien dat hier nog winst te behalen valt. 47 procent van de respondenten gaf namelijk aan het gevoel te hebben dat ze betere digitale vaardigheden nodig hadden voor hun werk. De verantwoordelijkheid om vaardigheden te verbeteren ligt niet alleen bij bedrijven zelf. AWS ondersteunt hier bijvoorbeeld in door meer trainingsmogelijkheden te realiseren."

"Een digitale toekomst van Europa staat bovendien gelijk aan een groene toekomst," aldus Best van Kampen. "Dus moet verduurzaming worden versneld. 92 procent van de bevraagde bedrijven, vindt duurzaamheid belangrijk. Echter geeft maar 49 procent van hen aan toegang te hebben tot tools om duurzaamheid te verbeteren en te monitoren."

Best van Kampen: "Tot slot staat het vast dat innovatie de levensader van de digitale economie is. Het gebruik van de cloud helpt bij het verlagen van de kosten van innovatie. Dit maakt het voor uitvinders en bouwers mogelijk om technologieën als machine learning, AI en big data te gebruiken. Nederland loopt op digitaal vlak voorop in Europa, maar desondanks mag het behalen van de doelen uit de ‘Digital Decade’ niet als vanzelfsprekend worden gezien, zo stelt Best van Kampen. Een aanhoudende, collectieve focus en samenwerking tussen overheden en bedrijven is cruciaal om de digitale transformatie van Europa werkelijkheid te laten worden."