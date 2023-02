 Nóg meer data in 2023: drie trends waar bedrijven rekening mee moeten houden

Tip 2: Flexibiliteit en controle over eigen processen - Process mining wordt steeds vaker toegepast om inefficiënties in bedrijfsprocessen op te sporen en op te lossen. Zo worden processen geoptimaliseerd en kunnen bedrijven efficiënter - en soms zelfs duurzamer - te werk gaan. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar brengen naast heel wat uitdagingen ook veel nieuwe kansen en ontwikkelingen met zich mee, maar wat betekent dat voor bedrijven en hoe kunnen zij hier het beste op inspelen?



Met het oog op deze veranderingen geeft Sam Attias, Director of Product Marketing bij Celonis, drie trends waar bedrijven in 2023 rekening mee moeten houden.

Process mining én automatisering

Vroeger werd process mining voornamelijk in isolatie uitgevoerd. De geïdentificeerde inefficiënties werden naar het verantwoordelijke team gestuurd en het was aan hen om deze op te lossen. Tegenwoordig bestaat ook de automatiseringstechnologie om deze inefficiënties niet alleen te identificeren, maar ook meteen op te lossen: execution management Het is normaal dat de combinatie van process mining en automatisering nog lang niet overal wordt toegepast. Dit is een langzame curve die in de loop van tijd wordt opgebouwd. Wel wordt het komende jaar een versnelling, of zelfs een piek, van de integratie hiervan verwacht. Flexibiliteit en controle over eigen processen

Een groei in klanten, maar tegelijkertijd ook een grotere kans op disrupties in de supply-chain veroorzaakt door geopolitieke factoren, brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Deze problemen in de supply chain hebben bedrijven niet altijd in de hand en zijn soms zelfs onvermijdelijk. Hoewel een bedrijf niet veel invloed heeft op externe factoren, kan deze wel de controle over de eigen bedrijfsprocessen behouden. Het is nog onduidelijk wat 2023 ons te wachten staat, maar deze controle en flexibiliteit zijn de vereisten om succesvol door onvoorziene externe factoren te navigeren. Cross-company data delen

Het gebeurt al in een aantal industrieën en het zal nóg vaker plaatsvinden: cross-company datasharing. Denk aan een multinational met fabrieken in verschillende landen dat haar bedrijfsprocessen benchmarkt en deze vergelijkt met dat van andere bedrijven in dezelfde sector, zo kunnen best practices gedeeld worden zodat bedrijven duurzamer en efficiënter te werk kunnen gaan. Neem bijvoorbeeld een autofabrikant dat haar inkoopdata (anoniem) deelt en vergelijkt met andere autofabrikanten. Hier moet je wel rekening houden met regelgevingen als GDPR en andere (regionale) richtlijnen omtrent het delen van data met andere landen. Ook blijft van belang dan een bedrijf altijd de controle blijft behouden over welke data wel of niet wordt gedeeld met anderen, al dan niet geanonimiseerd. Er wordt in een aantal industrieën al nagedacht over cross-company data delen, en de verwachting is dat deze trend zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen.