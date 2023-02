 Juristen voorzien stijging hoeveelheid geschillen

Cybersecurity ook in 2023 belangrijk juridisch knelpunt voor grote ondernemingen - Maar liefst acht op de tien juridische professionals verwachten dat in 2023 het aantal juridische geschillen gelijk blijft of stijgt. Dit blijkt uit het jaarlijkse Global Disputes Forecast van Baker McKenzie, waarin 600 internationale senior juristen en risk managers van grote ondernemingen werden ondervraagd. Hierbij is vooral cybersecurity een zorgenkind, want maar liefst 62 procent van de respondenten noemt dit een groot risico voor organisaties.



Na cybersecurity worden volgens 58 procent van de juridische professionals ESG-gerelateerde disputen een groot juridisch pijnpunt in 2023. Verder valt het op dat slechts 22 procent van de ondervraagden klaar is voor eventuele geschillen, waarbij de economische teruggang wordt gezien als de belangrijkste reden voor de verwachte toename. "Wij zagen al een toename van geschillen, zowel in aantal als in omvang. De verwachting is dat deze trend zich in 2023 voortzet," stelt Frank Kroes, partner Dispute Resolution bij Baker McKenzie Amsterdam.



Vooral in Nederland toename massaclaims

In Europa hebben collectieve dataclaims de wind mee vanwege nieuwe financieringsmogelijkheden en versoepelde Europese regelgeving. De verwachting is dat het aantal collectieve procedures in 2023 vooral in Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk groeit. Kroes: "De Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Acties, kwalitatief goede rechtspraak en lage griffiekosten maken Nederland inderdaad tot een vruchtbare bodem voor massaclaims. Dat geldt voor collectieve dataclaims, maar ook voor andere collectieve claims op het gebied van ESG en kartelinbreuken, met name in de maakindustrie en transportsector."



Stijging aanvallen cybercriminelen

In het afgelopen jaar nam het aantal ransomware-aanvallen wereldwijd met maar liefst dertien procent toe en zijn ze slimmer opgezet. Verder blijkt uit het onderzoek dat aanvallen op niet-persoonlijke gegevens - zoals handelsgeheimen en andere commerciële informatie - steeds vaker voorkomen. Kroes: "Kritieke infrastructuren zijn vaker doelwit van cybercriminelen en dit levert veel juridische geschillen op. Verder merk ik dat cliënten zich steeds vaker zorgen maken over de kwetsbaarheid van zowel hun digitale als fysieke omgeving. Dit zijn ontwikkelingen die allemaal kunnen leiden tot claims en procedures."



Het volledige onderzoeksrapport Global Disputes Forecast 2023 is hier te bekijken.