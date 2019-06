 Snelgroeiende fintech sector maakt juristen nog schaarser

Jurist is gewild op de arbeidsmarkt - Er zit een sterke groei in het aantal vacatures voor juridische professionals. In 2019 tot nu toe steeg het aantal vacatures met 35 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van Jobfeed.



Een groot deel van de toegenomen vraag is afkomstig uit de sterk opkomende fintech sector, zegt Joyce Toeset van Robert Walters.



Uitdagende rollen voor Legal Counsels

Vooral in en rond Amsterdam zitten veel fintech startups en scaleups. Zij vestigen zich in de regio voor de combinatie van een sterke financiele sector, levendige startupcultuur en hoogstaande technologische infrastructuur. Toeset: "Het is een bruisende sector met veel relatief kleine, internationale organisaties. Je hebt als jurist, vaak in de rol van Legal Counsel, een ontzettend grote impact op het succes van zo’n bedrijf. Door de voortdurende ontwikkelingen op gebied van technologie en privacyregelgeving moet u er in de eerste plaats voor zorgen dat alles compliant is met wetgeving en de organisatie een veilige koers vaart. Op commercieel vlak vereist de aard van de producten dat er diepgaande kennis op gebied van IT-licensies en contracten in de organisatie aanwezig is. Maar er is ook een reguleringsvrij gebied waarbinnen u moet adviseren, u bent steeds betrokken bij belangrijke keuzes die er gemaakt worden. "



Dynamische mix

Toeset: "Niet alleen de inhoudelijke uitdagingen maken een carrière in fintech interessant, het is ook een superleuke sector om te werken. Een dynamische, internationale mix van techneuten, financials en ondernemers. En de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Denk aan samenwerkingen met grote banken, crypto-currencies, Google Pay, de GlobalCoin van Facebook, heel opwindend allemaal. Er is natuurlijk ook een onzekere factor, want niet elk bedrijf gaat het succes brengen waarop gehoopt wordt. Als u graag een volledig uitgestippeld carrièrepad hebt kunt u beter een andere sector opzoeken."



Meest gezochte skills

Toeset: "We zien dat fintech bedrijven veel legal counsels werven met ervaring binnen banken en financiële instellingen. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar inhouse commerciële ervaring of kennis van IT-licensies is voor sommige organisaties belangrijker."



Top vijf gezochte skills:

IT Recht, waaronder licenties

Contractenrecht

Financieel & bancair recht

GDPR/AVG

Compliance