 Tekort aan advocaten: hoe houden we de advocatuur toekomstbestendig?

Advocatenkantoren vechten om talent - Steeds meer advocaten kiezen voor een overstap van de advocatuur naar een juristenfunctie binnen het bedrijfsleven. Dit zorgt voor toenemende druk onder traditionele advocatenkantoren, die de laatste jaren in een hevige strijd om talent verwikkeld zijn geraakt.



Het aantal openstaande vacatures bij de top tien advocatenkantoren van Nederland - waaronder De Brauw Blackstone Westbroek, NautaDutilh en Loyens & Loeff – is van 2018 tot 2019 met maar liefst 80 procent gestegen. Dit blijkt uit cijfers van Jobfeed. Ook Joyce Toeset van Robert Walters ziet de vraag naar advocaten toenemen, met name op medior niveau.



Tekort op medior niveau

Volgens Toeset zijn er verschillende oorzaken te noemen die bijdragen aan de huidige krapte binnen de advocatuur. Enerzijds heeft de aantrekkende economie de afgelopen jaren voor steeds meer werk gezorgd. Anderzijds hebben grote advocatenkantoren gedurende de crisisjaren onvoldoende starters aangenomen. Hierdoor concentreert het tekort zich op advocaten op medior niveau, met vijf tot acht jaar werkervaring.



Uitstroom naar het bedrijfsleven

Daarnaast is er, net als binnen de Big 4 accountantskantoren, een ontwikkeling gaande waarbij er steeds meer uitstroom plaatsvindt naar het bedrijfsleven. Advocaten die kiezen voor een carrièreswitch naar het bedrijfsleven doen dit om hun work-life balance te verbeteren, meer en eerder betrokken te worden bij de business en processen van begin tot eind te kunnen begeleiden, in plaats van alleen op projectbasis. De uitstroom doet zich voornamelijk voor op medior niveau, waar al een tekort heerst.



Vicieuze cirkel

De toenemende uitstroom resulteert in het ontstaan van een vicieuze cirkel: hoe meer advocaten er weggaan, hoe meer de werkdruk en ontevredenheid van de overgebleven mediors toeneemt en hoe groter de kans dat zij zelf ook kiezen voor een overstap naar het bedrijfsleven. Wanneer er daarnaast geen perspectief is op partnerschap, kiezen advocaten steeds vaker eieren voor hun geld en switchen ze naar een specialistische juristenfunctie in het bedrijfsleven. Bedrijven profiteren hier gretig van. In plaats van werk extern uit te besteden aan advocaten, nemen zij nu in-house specialisten aan, vaak tegen een voordeliger tarief.



Werven van starters

Advocatenkantoren zijn druk bezig om startende advocaten te werven. Volgens Toeset maken ook starters vaker de keuze voor het bedrijfsleven. Waar pas afgestudeerde juristen vroeger droomden van een partnerpositie bij een groot advocatenkantoor, zijn er nu tal van andere carrièremogelijkheden voor ambitieuze starters. Zowel grote organisaties als de groeiende fintech industrie beschikken over juridische afdelingen, waar zij in rap tempo carrière kunnen maken. De nieuwe generatie voelt minder voor de stijve cultuur van een groot advocatenkantoor, waar jarenlang hard gewerkt moet worden in de hoop het uiteindelijk tot partner te schoppen. Millennials zijn ambitieus en willen snel stappen kunnen maken. Deze mogelijkheid krijgen zij eerder binnen het bedrijfsleven.



Hoe houden we de advocatuur toekomstbestendig?

In vergelijking met het bedrijfsleven, hecht de advocatuur veel waarde aan traditie. De vraag rijst dan ook hoe de advocatuur toekomstbestendig kan blijven. Moeten advocatenkantoren hun insteek veranderen en zich aanpassen aan de wensen en behoeften van nieuwe generaties om talent te kunnen aantrekken en behouden? Volgens Toeset is de advocatuur zich bewust van de noodzaak tot aanpassingen, en wordt er hard gewerkt aan een meer flexibele werkomgeving. Dit doen zij door hun advocaten afwisseling te bieden in de vorm van secondments bij buitenlandse kantoren of in-house posities bij klanten. Ook wordt er aandacht besteed aan het carrièrepad van werknemers. Het gebeurt steeds vaker dat advocaten een carrièrestap maken tot managing counsel of salaried partner. Op deze manier hoopt de advocatuur aantrekkelijk te blijven voor starters en tegelijkertijd haar huidige talent te behouden.