 Nederlanders zijn gerustgesteld dat zij komend jaar de energierekening kunnen betalen

Helft Nederlanders ziet zich wél genoodzaakt te snijden in vaste lasten - Maar liefst 83 procent van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat zij komend jaar de energierekening kunnen blijven betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Flanderijn, uitgevoerd onder zo’n 1.200 Nederlanders. Dat zoveel mensen gerustgesteld zijn dat zij de rekening kunnen betalen, kan komen door het prijsplafond dat de overheid voor dit jaar heeft ingesteld na een flinke stijging van de energieprijzen vorig jaar.



Vorig jaar was het door de stijgende inflatie en energieprijzen voor de gemiddelde Nederlander een financieel pittig jaar. Eén op de vijf Nederlanders (twintig procent) had in 2022 dan ook veel moeite met het betalen van de rekeningen. Een manier om de hoge kosten te drukken is het snijden in de vaste lasten. Een stap die veel Nederlanders moeten nemen: ruim de helft (55 procent) voelt zich door de inflatie genoodzaakt uit te zoeken waar zij in hun vaste lasten kunnen snijden.



Vorige maand was een dure maand

Voor de komende maanden zijn Nederlanders sowieso van plan goed op de uitgaves te letten. Men heeft natuurlijk net de decembermaand achter de rug, waarbij er veel extra kostenposten zijn. 39 procent geeft aan dat de eerste maanden van het nieuwe jaar de hand op de knip moet na de dure feestmaanden.

Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn: "In de loop van het afgelopen jaar hadden steeds meer Nederlanders moeite met het betalen van hun rekeningen, met name door de enorm gestegen energienota’s. Dit resulteerde in een flinke toename van mensen die het ene financiële gat met het andere moesten vullen. Opvallend was dat hier ook steeds meer mensen bij zaten met een modaal of bovenmodaal inkomen. Er is afgelopen maanden veel gepraat over hoe dit probleem opgelost kan worden met onder andere het prijsplafond voor energie als oplossing. Dat nu zo’n aanzienlijk deel van de Nederlanders gerust is dat zij dit hele jaar hun energierekening kunnen blijven betalen, laat zien dat dit effect heeft. Met de inflatie wordt 2023 nog steeds een jaar waarin mensen op de kleintjes moeten letten, maar dat de energierekening betaald kan worden scheelt veel mensen een hoop zorgen. Overigens is het wel belangrijk dat we naar oplossingen blijven zoeken voor de mensen die de energierekening nog steeds niet kunnen betalen. Een passende betalingsregeling is zo’n oplossing."