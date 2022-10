 Helft Nederlandse werknemers last van mentale problemen, verergerd door kosten levensonderhoud

Routinetaken zorgen voor verveling, gebrek aan motivatie en productiviteitsverlies - Uit een nieuw onderzoek door UiPath, aanbieder van zakelijke automatiseringssoftware, blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse medewerkers (51 procent) zegt het afgelopen jaar verlof te hebben genomen als gevolg van mentale problemen. Voor het onderzoek werden fulltime werknemers in Nederland ondervraagd. Uit hun antwoorden valt op te maken dat hun negatieve stemming wordt aangewakkerd door externe factoren zoals de toenemende kosten van levensonderhoud, de stijgende inflatie, de energiecrisis en politieke onrust.



Ook lijken interne factoren op de werkvloer een rol te spelen. Van de Nederlandse respondenten die minder dan tien procent van hun tijd aan repetitieve taken besteden heeft 85 procent helemaal geen verlof genomen als gevolg van mentale problemen.

"De mentale gezondheid wordt door macro-economische problemen beïnvloed. Het is daarom van cruciaal belang voor bedrijven om hun personeel te ondersteunen in het huidige klimaat," zegt Mark Gibbs, President, EMEA bij UiPath. "Organisaties kunnen diverse maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat werknemers meer plezier hebben in hun werk en betrokken blijven. Automatiseringstechnologie kan bijvoorbeeld tijd vrijmaken voor medewerkers waardoor zij zich kunnen focussen op creatieve taken die direct bijdragen aan het succes van het team en de organisatie. Dit is slechts een van de vele manieren waarop bedrijven de betrokkenheid van hun personeel kunnen waarborgen."



Werkgerelateerde factoren die van invloed zijn op het welzijn van werknemers

Uit het onderzoek van UiPath blijkt dat dagelijks terugkerende routinetaken een negatieve impact hebben op de gemoedstoestand van werknemers. 53 procent van alle Nederlandse werknemers zegt dat deze taken ten koste gaan van hun mentale gezondheid. Toch zijn repetitieve taken in de meeste sectoren nog veelvoorkomend. Deze taken beslaan alles van callcentermedewerkers die informatiesystemen up to date houden tot accountants die crediteurbeheer bijhouden en zusters die medische testresultaten uitsturen. Bedrijven die routinetaken in stand houden riskeren dat medewerkers hun baan inruilen voor een creatievere functie bij een andere werkgever. Maar liefst 50 procent van alle werknemers merkt dat zij vaker functies bij andere organisaties overwegen tijdens het uitvoeren van routinematig werk. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, zeker gezien de moeite die organisaties hebben om in de huidige arbeidsmarkt talent te vinden en vast te houden.

De meeste Nederlandse werknemers ondervinden negatieve emoties als gevolg van routinetaken. Deze resulteren in verveling (26 procent), motivatiegebrek (22 procent) en productiviteitsverlies (17 procent). Deze percentages zijn nog aanzienlijk hoger voor werknemers die meer tijd besteden aan repetitieve taken. Van alle respondenten die meer dan de helft van hun tijd aan routinewerk besteden, zegt 35 procent zich te vervelen, voelt 32 procent zich onvoldoende gemotiveerd en zegt 25 procent het gevoel te hebben dat ze hun tijd verspillen. De respondenten werden ook gevraagd naar wat hen gelukkiger zou maken in hun huidige functie, externe factoren daargelaten. 34 procent zegt behoefte te hebben aan een meer creatieve werkomgeving. 39 procent wil betrokken zijn bij creatievere projecten.

Het goede nieuws is dat de respondenten denken dat er verandering op komst is dankzij automatisering. Gevraagd naar de problemen die volgens hen de komende vijf jaar door automatisering zouden kunnen worden opgelost noemt ruim een kwart (26 procent) het verbeteren van de gezondheid. 22 procent is van mening dat automatisering zal bijdragen aan een stabielere en een meer betaalbare energievoorziening. 21 procent denkt dat automatisering positief zal uitpakken voor de kosten van levensonderhoud.



Betekenisvol werk

"Het tekort aan vaardig personeel is niet iets nieuws voor bedrijven, maar de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar hebben dit probleem verergerd. De focus van maatregelen voor personeelsbehoud moet niet alleen liggen op het bieden van loopbaankansen. Het draait om het bieden van creatief en betekenisvol werk om werknemers de kans te geven om op een hoger niveau het verschil te kunnen maken. Automatiseringssoftware kan geen einde maken aan alle problemen, maar wel de tijd van werknemers vrijmaken voor creatieve taken en aan efficiëntieverbetering bijdragen. Bedrijven kunnen hiermee sneller en effectiever inspringen op de uitdagingen waarmee de Nederlandse maatschappij momenteel wordt geconfronteerd. Met automatisering wordt het werk van vandaag het werk van morgen," aldus Gibbs. "Bedrijven die vooroplopen, zijn hier al mee gestart."