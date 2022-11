Energiecrisis heeft grote invloed op reisgedrag - Na corona blijkt ook de energiecrisis grote invloed te hebben op het reisgedrag van werkend Nederland. Meest opvallend: om de energierekening thuis laag te houden, werken we vaker op kantoor. We reizen méér, leggen grotere afstanden af en de elektrische auto en (elektrische) fiets rukken nog meer op. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van reisgedrag door Shuttel.



Als expert in mobiliteitstrends analyseerde Shuttel anonieme data van circa 150.000 Shuttel mobiliteitskaarten en laadpassen. Dit geeft een goed beeld van het zakelijke reisgedrag in Nederland en de trends op dit gebied.



Op kantoor werken om energie te besparen

Kwalitatief onderzoek wees eerder al uit dat medewerkers op hun energiekosten willen besparen door vaker op kantoor te werken. Dit effect ziet Shuttel duidelijk terug. Het aantal OV-kilometers steeg de afgelopen maanden mee met de energieprijzen. Vanaf eind februari liep het aantal reisbewegingen met het OV op, met een duidelijke piek in de maand juni toen de energieprijzen omhoog schoten. Sommige organisaties draaien zelfs thuiswerkafspraken terug: werknemers zijn vaker welkom op kantoor, om energiekosten thuis te kunnen drukken.



Meer op de fiets

De fiets was altijd al populair voor woon-werk- en zakelijk verkeer. Uit het Shuttel-onderzoek blijkt dat het zakelijk fietsgebruik blijft groeien. Tussen oktober 2021 en oktober 2022 nam dit zakelijke fietsgebruik met 236 procent toe. Dit is onder meer terug te voeren op de populariteit van de ‘(elektrische) fiets van de zaak’; deze is tegenwoordig voor zowel werkgevers als werknemers een aantrekkelijk alternatief. Ook deelfietsen worden vaker gebruikt.



Elektrische auto rukt op

Tijdens de coronapandemie heeft de auto aan populariteit gewonnen. Daarbij valt op dat elektrisch rijden bij (grote) werkgevers de norm is geworden. Het aandeel van EV’s in het totale wagenpark groeide dit jaar met liefst 136 procent. In dezelfde periode nam het aantal laadtransacties met 86 procent toe. Ook deelauto’s profiteren van de sterke vraag naar individueel vervoer. Het gebruik ervan nam met 256 procent toe tussen oktober 2021 tot oktober 2022.



OV-spits gemeden

Uit het mobiliteitsonderzoek van Shuttel blijkt dat zakelijke treinreizigers in toenemende mate de drukke spits mijden. Dit omdat er dan minder treinen worden ingezet, maar ook omdat bedrijven flexibele werktijden zijn gaan hanteren. De cijfers: vóór de coronapandemie reiste 70 procent van de zakelijke treinreizigers in de spits. Begin 2022 was dat al teruggelopen tot 60 procent en in oktober 2022 zelfs tot 50 procent.



Vaker en verder

Sinds het thuiswerkadvies van de overheid in december 2021 werd opgeheven, is het aantal afgelegde OV-kilometers maandelijks gestegen en inmiddels verdrievoudigd. Uit het zakelijke en woon-werkverkeer per OV zijn meer interessante zaken af te leiden. Wat opvalt: mensen reizen verder naar hun werkplek /of afspraken; de gemiddelde reisafstand nam met 8 procent toe. Dit is te koppelen aan de populariteit van rustiger woongebieden.