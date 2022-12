 De impact van datacenters op energie-efficiëntie en de CO2-uitstoot

Een volledige overschakeling op HCI in datacenters in Nederland zou een potentiŽle besparing van 3,3 Terrawattuur (TWh) energie opleveren tegen 2025 - Nutanix heeft een onderzoek laten uitvoeren door Atlantic Ventures naar Net Zero computing, waarmee het zakelijke beslissers wil helpen bij het verlagen van de energiekosten alsook de CO2-voetafdruk van hun datacenter-assets radicaal te verminderen. De huidige energiecrisis heeft geleid tot almaar stijgende energiekosten. Dit maakt energie-efficiëntie een prioriteit voor CIO’s en datacenterleveranciers.



Gebeurtenissen zoals de COP27 hebben het bewustzijn verhoogd dat bedrijven over de hele linie duurzaamheid en klimaatbescherming bovenaan de strategische agenda moeten zetten. Ondanks dat de meeste bedrijven bereid zijn om actie te ondernemen, is er weinig objectieve informatie beschikbaar over de opties die bedrijven hebben en wat de voordelen en risico’s zijn van verschillende aanpakken. Dit is vooral het geval bij informatie over het verduurzamen van de IT-infrastructuur en het datacenter, wat essentieel is om de Net Zero plannen te realiseren.

"Datacenters en digitale infrastructuren vertegenwoordigen een substantieel deel van onze energieconsumptie en hebben dan ook een aanzienlijke CO2-voetafdruk," zegt Sammy Zoghlami, SVP Nutanix EMEA. "In EMEA consumeren datacenters meer dan 90 TWh per jaar en hebben ze een emissieniveau dat gelijkstaat aan 5,9 miljoen voertuigen (27 miljoen ton CO2e). Het verduurzamen van deze sector kan een enorme impact hebben op klimaatverandering. Vandaar dit door Nutanix gesponsorde rapport dat in detail onderzoekt hoe verschillende datacentertechnologieën zich verhouden als het gaat om de voor- en nadelen van het behalen van Net Zero."



Bevindingen

De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn:

Naast automatisering, innovatieve koelsystemen en herbruikbare energie wordt de transformatie van traditionele 3-tier architecturen naar next-gen modellen - zoals hyperconverged infrastructuren (HCI) - noodzakelijk om de energieconsumptie en de CO2-voetafdruk van datacenters te verlagen.

Meetbare voordelen zouden kunnen worden bereikt in een reeks organisaties, van grootschalige hyperscalers en managed service providers tot grote ondernemingen en kleine bedrijven.

In vergelijking met traditionele 3-tier IT-platformen kunnen next-gen HCI-architecturen de energieconsumptie en de CO2-voetafdruk verlagen met ongeveer 27 procent per jaar.

In de EMEA-regio heeft HCI het potentieel om het energieverbruik met 56,7 TWh te verminderen en de uitstoot met 14,2 miljoen ton CO2e te verlagen in de periode 2022-2025.

Tegen 2025 zou een volledige overschakeling op HCI in datacenters in Nederland een potentiële besparing van 3,3 TWh energie en, met zijn bovengemiddelde emissieniveaus, iets meer dan een miljoen ton CO2e kunnen opleveren.

Grootschalige co-locatie datacenters hebben een veel lagere PUE (Power Usage Effectiveness) factor dan on-premises faciliteiten. Door over te stappen op een HCI-architectuur kunnen zij 30-40 procent energie besparen.

Next-gen co-locatie datacenters kunnen door middel van Power Purchase Agreements (PPA) op lange termijn bijdragen aan het Net Zero-doel zonder te hoeven investeren in CO2-certificaten.

Bedrijven die de overstap naar een HCI-architectuur binnen hun eigen on-premises datacenters plannen, moeten ook de volgende generatie koeltechnologieën evalueren nu de energieprijzen stijgen.

De datacenterindustrie heeft de afgelopen decennia aanzienlijke verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie doorgevoerd. Het is nu de meest geavanceerde sector op het gebied van energie-efficiëntie en decarbonisatie. Technologieën, zoals HCI, hebben een aanzienlijk efficiëntiepotentieel en kunnen een grote impact hebben op de energiekosten en het terugdringen van emissies.