 Europese CEO’s vol vertrouwen in vermogen om groei te realiseren

Tien procent van de Nederlandse CEO’s geeft aan dat de stijging in energiekosten impact heeft op hun marges - Hoewel twee op de drie Europese CEO’s (65 procent) vindt dat ze momenteel in het meest uitdagende economische klimaat ooit opereren, heeft een nog groter deel (77 procent) vertrouwen in het vermogen om groei te realiseren ten tijde van deze economische neergang. Zo blijkt uit een nieuw rapport van Accenture.



Het rapport "Accelerating Europe's path to reinvention" werd uitgebracht tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos. Volgens het rapport zijn stijgende energiekosten de grootste uitdaging die de marges van Europese bedrijven beïnvloedt. Negentien procent van de Europese CEO’s geeft aan dat de stijging in energiekosten impact heeft op hun marges. In Nederland is dat percentage tien procent. Ondanks deze uitdagingen gelooft 81 procent van de Europese CEO’s dat hun organisaties goed gepositioneerd zijn om toekomstige groei te realiseren.

"Tegenwoordig zijn de meeste bedrijven delen van hun organisatie opnieuw aan het uitvinden. Echter, om te slagen in het huidige economische klimaat, zullen bedrijven hun hele organisatie onder de loep moeten nemen, van bedrijfsmodellen tot nieuwe manieren van werken. Deze ongekende tijden vragen om een ongekende reactie van bedrijven. Dat vereist een gedurfde en visionaire benadering om huidige best practices los te laten en een nieuwe stip aan de horizon te creëren. Het is nu een cruciaal moment om een sterker Nederland en een sterker Europa te realiseren," aldus Nicole van Det, Country Managing Director Accenture Nederland.



Veerkracht van CEO's

"De veerkracht die CEO’s de laatste jaren hebben getoond, zou kunnen verklaren waarom ze met vertrouwen de huidige economische tegenwind het hoofd bieden," aldus Jean-Marc Ollagnier, CEO Accenture Europa. "Voor Europese bedrijven staat echter hun concurrentievermogen op lange termijn op het spel. Het turbulente macro-economische klimaat, gecombineerd met het tempo van technologische innovatie en de noodzaak om de energietransitie te versnellen, vereist een weloverwogen en hernieuwde strategie om een concurrentiële positie en groei op de lange termijn te waarborgen."



Ongekende tijden vragen om een ongekende reactie

Volgens het rapport hebben Europese bedrijven de afgelopen jaren buitengewone veerkracht getoond. Echter, ze moeten zichzelf juist nu opnieuw uitvinden om de huidige unieke uitdagingen aan te pakken. In het rapport staan hiervoor de volgende strategische stappen:

Ontwikkel een digitale kern om bedrijfstransformatie te realiseren : ontwikkel een digitaal fundament in de organisatie als basis voor nieuwe processen, innovaties en oplossingen in de hele onderneming met behulp van cloud, data en AI.

: ontwikkel een digitaal fundament in de organisatie als basis voor nieuwe processen, innovaties en oplossingen in de hele onderneming met behulp van cloud, data en AI. Versnel de energietransitie : focus op NetZero en circulaire principes vanuit een gezamenlijk Europees perspectief om de concurrentiepositie op globaal niveau te versterken. Pleit voor sterke samenwerking tussen industrie en overheid om het wereldwijde speelveld overal gelijk te trekken.

: focus op NetZero en circulaire principes vanuit een gezamenlijk Europees perspectief om de concurrentiepositie op globaal niveau te versterken. Pleit voor sterke samenwerking tussen industrie en overheid om het wereldwijde speelveld overal gelijk te trekken. Erken nieuwe klantbehoeften : focus op de veranderende behoeften van klanten door one-size-fits-all-aanbiedingen te vervangen door gepersonaliseerde producten en diensten.

: focus op de veranderende behoeften van klanten door one-size-fits-all-aanbiedingen te vervangen door gepersonaliseerde producten en diensten. Talent als kern van de bedrijfsstrategie: plaats mensen op de eerste plaats binnen de onderneming, met Chief Human Resources Officers als aanjagers voor verandering en transformatie. Zorg voor een cultuur van inclusiviteit zodat mensen op alle niveaus zich verbonden voelen en een bijdrage kunnen leveren.