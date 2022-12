 Dreigende recessie raakt HR-budgetten niet

Werknemerstevredenheid en teamontwikkeling topprioriteit 2023 - De HR-budgetten blijven in 2023 gelijk en lijken zelfs te stijgen. Uit het budgetonderzoek van GITP Inzicht & Ontwikkeling, blijkt dat ruim twee op de vijf HR-professionals verwachten dat het HR-budget gelijk blijft in 2023. Een derde verwacht dat het HR-budget groeit t.o.v dit jaar. Slecht zeventien procent geeft aan dat het budget volgend jaar krimpt.



Was 2022 een moeilijk jaar om nieuwe medewerkers te vinden en te selecteren, in 2023 verwacht 64 procent dat het werven van nieuwe medewerkers nog moeilijker wordt in vergelijking met dit jaar. Bijna de helft (47 procent) verwacht dat het behouden van de huidige medewerkers moeilijker wordt. Welzijn en werknemerstevredenheid staat hoog op de agenda. Opvallend is de toegenomen aandacht en ook beschikbaar budget voor de ontwikkeling van teams. Daar waar in het recente verleden de focus meer lag op individuele ontwikkeling.



Afkoeling en krapte

Volgens algemeen directeur van GITP Else Slegers zijn de uitkomsten logisch en tegelijkertijd opvallend. "We zitten momenteel in een rare cocktail van afkoeling van de economische activiteit aan de ene kant en aan de andere de personeelskrapte die structureel van aard is. Willen bedrijven het aankomende economisch tij goed doorstaan en daarna een goede concurrentiepositie verwerven, dan is blijvend investeren in talent een must. De manier waarop dat gebeurt is wel anders. Digitalisering: de combinaties tussen tooling en de mensgerichte aanpak zorgt ervoor dat je meer kan doen met je HR-budget. En als je als HR-team ook wordt ontzorgt in administratieve processen blijft er meer tijd over voor de mensgerichte aanpak en de strategische onderwerpen over de ontwikkeling van hele organisatie. In 2023 zetten we volop in op de ontzorging van HR en op flexibele online assessments die je in iedere fase van een loopbaan kan inzetten op zowel individueel als team niveau."

Duurzame inzetbaarheid is en blijft voor veel organisaties een top issue. Hier komen loopbaan perspectief, ontwikkeling, mentale en fysieke vitaliteit samen. Met name HR-professionals werkzaam in grote organisaties (1000+ medewerkers) geven significant meer aan duurzame inzetbaarheid belangrijk te vinden (48 procent) in vergelijking met kleinere organisaties (29 procent). Gaat er dan nergens het ‘mes ‘in het HR-budget? Ja, wel op onderwerpen als: HR-analytics, verandermanagement, employer branding dalen het budget met gemiddeld twintig procent.