 ‘Niet geslaagd? Geen extra salaris’

In zakelijke dienstverlening meest vaak directe gevolgen bij niet halen opleiding - Bij 65 procent van de organisaties in de zakelijke dienstverlening is leren en ontwikkelen vaste prik in ontwikkel- en beoordelingsgesprekken, meer dan gemiddeld (60 procent). Ook heeft het niet halen van opleidingsdoelstellingen hier de meest gevolgen (39 procent vs 29 procent gemiddeld). In de zorg (25 procent), onderwijs (twintig procent) en bij de overheid (21 procent) zijn er minder vaak gevolgen voor medewerkers.



Bijvoorbeeld voor bonus, promotie of salaris. Dit blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2023, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube. Deze resultaten suggereren dat leren en ontwikkelen nog hoger op de agenda staat bij organisaties in vergelijking met 2021. Maar óók dat er voor medewerkers vaker iets te winnen of verliezen valt.

De Studytube Learning & Development Monitor 2023 peilde bij 1.440 professionals (HR, afdelingsmanagers én medewerkers) naar de manier waarop Nederlandse organisaties leren en ontwikkelen. Leren en ontwikkelen is nog niet overal vaste prik, maar wat opvalt is de groeiende aandacht.



Zakelijke dienstverlening: meeste aandacht voor leren

Bij 61 procent van de werkenden in zakelijke dienstverlening is er minimaal 1 keer per kwartaal aandacht voor leren. In de zorg is dit 56 procent, het onderwijs 53 procent en bij de overheid 43 procent. Ter vergelijking, in de bouw is dat slechts bij 39 procent het geval. Een kwart van de bouwbedrijven besteedt volgens medewerkers zelfs nooit aandacht aan leren en ontwikkelen.



"Dat kan soms ook betekenen dat je afscheid van iemand moet nemen"

"Lerende organisaties durven medewerkers de regie te geven over hun eigen groei," zegt Homam Karimi, CEO van Studytube. "Maak carrièredoelen samen concreet én verbind gevolgen aan de resultaten. Dat kan soms ook betekenen dat je afscheid van iemand moet nemen. Dat klinkt tegenstrijdig in een krappe arbeidsmarkt, maar dat is het niet. Een goed leerplan en ruimte voor ontwikkeling zorgt juist voor een gezonde, ambitieuze organisatie. Steeds meer organisaties durven dat."



Tot slot: meer regie voor medewerkers.

Ruim driekwart (79 procent) van de organisaties in zakelijke dienstverlening stimuleert medewerkers actief om te leren, dat is 9 procent meer dan vorig jaar. En bovendien meer dan gemiddeld (76 procent). Maar nog belangrijker is dat medewerkers steeds vaker zélf de regie krijgen over leren en ontwikkelen. In 2022 gaf 27 procent van de organisaties in zakelijke dienstverlening medewerkers deze regie, een procent minder dan gemiddeld. En drie procent meer dan in 2021.