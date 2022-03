 Helaas geen STAP-budget gekregen. Wat nu?

Het STAP-budget komt in de plaats van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven - Dit jaar is voor het eerst het STAP-budget geïnitieerd door de overheid. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Door dit initiatief kunnen werkenden en werkzoekenden een opleidingsbudget van maximaal €1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie is eenmaal per jaar aan te vragen en inzetbaar voor een training, cursus of opleiding.



Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Dit vervalt met de invoering van het STAP-budget.

De aanvraag voor deze subsidie bereikte al gauw het nieuws omdat er duizenden potentiële aanvragers de website probeerden te bezoeken. Gelukkig wisten velen tijdens de eerste ronde hun aanvraag voor het STAP-budget in te dienen. Toch zijn er genoeg Nederlanders die achter het net vissen. Hoe kunnen zij zich blijven ontwikkelen in hun verdere carrière? Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland, deelt een aantal tips.



1. Verschillende aanvraagperiodes voor het STAP-budget

Op 1 maart 2022 is de eerste aanvraagronde voor het STAP-budget gelanceerd. Vanaf dit moment konden ruim 32.000 Nederlanders een eerste aanvraag indienen. Ongeveer twee dagen later was het eerste budget vergeven volgens de website van het UWV. Desalniettemin zijn er in totaal vijf rondes die elk na twee maanden starten. "Mocht je het eerste moment dus hebben gemist, dan kun je het later nog eens proberen," vertelt Bloem. "De eerstvolgende aanvraag wordt gestart op 1 mei en daarna duurt het weer twee maanden."



2. De praktische hulp van een toegewijd leerplatform

Los van de subsidie vanuit de overheid loont het voor werkgevers om te investeren in een leerplatform. Hiermee kunnen werknemers in hun eigen tempo beroepsgerelateerde cursussen en trainingen volgen. Deze vinden vaak digitaal plaats, wat de toegankelijkheid aanzienlijk verbetert.

Eveneens bieden ontwikkelaars van leertechnologie in veel gevallen de mogelijkheid om lesstof verder te personaliseren en af te stemmen op specifieke beroepen binnen een organisatie. Bloem: "Zulke partijen kunnen de standaardtrainingen bieden die voor iedereen van toepassing zijn. Kijk vooral naar de mogelijkheid om lesmateriaal volledig af te stemmen op de verschillende specialisaties op de werkvloer. Zo draagt (e-)learning écht bij aan de ontwikkeling van werknemers."



3. Werknemer gaat studeren, werkgever vergoedt studie

Het STAP-budget komt dus in de plaats van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Toch is er in 2022 ‘slechts’ een budget beschikbaar voor 160.000 werkenden en werkzoekenden in Nederland op een beroepsbevolking van in totaal 9,7 miljoen personen (CBS). Daarom kan het voor werknemers een aantrekkelijke optie zijn om een studie te volgen die wordt vergoed vanuit de gerichte vrijstelling binnen de werkkosttenregeling (WKR).

Wanneer een werknemer een studie volgt die is gericht op het beroep – huidig of toekomstig – valt de vergoeding van studiekosten namelijk onder de gerichte vrijstelling binnen de WKR. Hierdoor kan een werkgever onbelast studiekosten verstrekken of vergoeden aan de werknemer. "Dit verbetert niet alleen de arbeidsmarktpositie van de werknemer, maar zorgt ook voor meer talentretentie. Deze werknemers hebben vaak het gevoel dat hun werkgever oprecht in ze investeert – en dat kan vervolgens als extra motivatie dienen om bij hun huidige werkgever te blijven werken", licht Bloem toe.

Buiten alle regelingen om, blijft het volgens hem belangrijk om per werknemer te kijken naar de individuele leerwensen en -doelen. "Willen zij zich bijvoorbeeld verder ontwikkelen binnen hun huidige vakgebied, of willen ze juist een nieuwe vaardigheid opdoen? Door in gesprek te gaan, kun je als werkgever de juiste leertrajecten realiseren. Daarmee behoud je het huidige talent en kun je nieuw talent eenvoudiger aantrekken," besluit Bloem.