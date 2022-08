 Managers plukken de vruchten van een juridische opleiding

Een van de kenmerken van recht is dat het voortdurend wijzigt - Managers hebben heel wat juridische expertise nodig. De manager krijgt namelijk te maken met verschillende rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, het huurrecht, het verzekeringsrecht en het verbintenissenrecht. Om welke rechtsgebieden het gaat, is uiteraard afhankelijk van het bedrijf waarin de manager werkt en welke taken de manager uitvoert.



Dat vertelt Petra Jungjohann, directeur bij OSR. Zij heeft het onder meer over het belang van juridische opleidingen. "Een van de kenmerken van recht is dat het voortdurend wijzigt. Niet alleen door nieuwe wetten, maar ook doordat de rechtspraak niet stilstaat. Dat maakt recht heel complex, maar tegelijkertijd ook wondermooi. Recht evolueert namelijk mee met de samenleving en met hoe mensen naar de wereld en naar elkaar kijken. De evolutie van het recht draagt bij aan het rechtvaardigheidsgevoel," geeft Jungjohann in de eerste plaats aan.



Het belang van juridische opleidingen

Volgens Jungjohann mag het belang van juridische opleidingen niet worden onderschat: "Recht is veranderlijk en wetgeving is complex. Bovendien kan een klein foutje grote gevolgen hebben. Alleen al hierdoor is het voor de manager enorm belangrijk om een juridische basis te hebben. Voor de HR-manager gaat het bijvoorbeeld over kennis van het arbeidsrecht en dan met name van het ontslagrecht. Een manager in de verzekeringssector dient uiteraard uitgebreide kennis te hebben van het verzekeringsrecht. Naast basiskennis, is het belangrijk deze juridische kennis actueel te houden. Het volgen van bijscholingen is met andere woorden ook essentieel."



Praktische vaardigheden en het juiste niveau

Naast de juridische kennis, is ook het ontwikkelen van praktische vaardigheden volgens Jungjohann enorm belangrijk: "Theoretische opleidingen volstaan niet altijd. Het gaat daarnaast ook over het ontwikkelen van beroepsvaardigheden en daarvoor is een intensievere begeleiding nodig.

Verder is het natuurlijk belangrijk dat opleidingen van het juiste niveau zijn. Er zijn basisopleidingen, verdiepingscursussen, masterclasses en specialisatie mogelijkheden. Veelal dient men voor een cursus bij OSR al een juridische achtergrond te hebben. Wij focussen op afgestudeerde juristen, mensen die al een juridische studie hebben afgerond. Andere opleidingscentra focussen op mensen met geen of weinig juridische bagage. Houd ook rekening met de manier waarop de opleidingen worden gegeven."



STAP-budget voor het volgen van een juridische cursus

"Door opleidingen te volgen, nemen de kansen op de arbeidsmarkt toe. Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen daarom een beroep doen op het STAP-budget. Het gaat om een bedrag tot wel 1000 euro per jaar. Het STAP-budget is aan te vragen via een portaal van het UWV. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Als een van de weinig juridische opleidingsinstituten hebben wij bijvoorbeeld een NRTO-accreditatie, waardoor deelnemers voor onze cursussen het STAP-budget kunnen aanvragen," benadrukt Jungjohann tot slot.