 HR-trends voor 2023: dit staat HR-professionals te wachten

Flexibiliteit dankzij fluïde HR - De wereld van HR verandert razendsnel. Ook in 2023 staan organisaties weer voor uitdagingen zoals flexibiliteit, digitalisering, slimme HR-technologieën, het financieel welzijn van medewerkers en talentmanagement. Hoe gaan organisaties het komende jaar om met deze uitdagingen? SD Worx zet de belangrijkste ontwikkelingen en trends voor het nieuwe jaar op een rij.



Flexibiliteit wordt hét sleutelbegrip in 2023. Nieuwe businessmodellen, consoliderende markten, versnelde digitalisering en maatschappelijke veranderingen zorgen voor een alsmaar groeiende vraag naar flexibele HR. Zogenaamde fluïde HR stimuleert de flexibiliteit binnen organisaties, omdat de grenzen tussen verschillende afdelingen verdwijnen. Organisaties hebben hierdoor meer zicht op hoe talenten elkaar zo goed mogelijk kunnen aanvullen.

Zo zorgen interne marktplaatsen, zogeheten talentenplatforms, voor de beste match tussen de beschikbare talenten (vast in dienst of met een tijdelijk contract) en het type werk dat ingevuld moet worden, zodat vraag en aanbod intern beter op elkaar zijn afgestemd. Steeds meer technologieën stimuleren een gepersonaliseerde aanpak voor medewerkers door middel van persoonlijke notificaties (bijvoorbeeld: ‘Vergeet je resterende vakantiedagen niet op te nemen’, of: ‘Kijk eens naar deze opleiding. Deze lijkt ons wel interessant voor jou’) of persoonlijke ondersteuning bij het hybride werken.



Digitalisering komt in een hogere versnelling

Naast fluïde HR, zorgt ook digitalisering voor meer flexibiliteit binnen organisaties. En omgekeerd is een flexibel HR-beleid ook een katalysator voor de digitalisering van HR-systemen. De coronapandemie zorgde voor een versnelde digitalisering. Toch is digitale volwassenheid voor veel organisaties nog geen prioriteit. Uit een eerder Europees onderzoek van SD Worx bleek dat bijna de helft van de Europese bedrijven (47 procent) niet direct ziet dat er meer energie wordt gestopt in het stroomlijnen van de digitalisatie van HR-processen binnen het bedrijf.

Het is tijd om af te stappen van versnipperde HR-applicaties en over te stappen op end-to-end oplossingen binnen een geïntegreerd digitaal systeem. Een diepgaande en intelligente integratie staat hierbij voorop, met zicht op kostenbesparing op middellange termijn.



Scherpere balans met Smart Spend Management

Door de huidige energieprijzen en inflatie wordt het financieel welzijn van organisaties een flinke uitdaging. Het is daarom geen verrassing dat Smart Spend Management hoog op de agenda staat voor 2023. Bedrijven zoomen uit op gemaakte investeringen tijdens de pandemie en maken een weloverwogen balans op. Bij deze overwegingen bekijken ze ook in welke tools ze gaan investeren om medewerkers op een intelligente en geïntegreerde manier te ondersteunen. Smart rewards is hier een voorbeeld van. Dit stelt medewerkers in staat om deels de samenstelling van hun loonpakket te bepalen door middel van: een aangepast loonbeleid, flexibele uitbetalingsperiodes, alternatieve vormen van verloning of flexibele verloning.

Ook het uitbesteden van payrollprocessen krijgt meer kansen in 2023: organisaties staan er steeds meer voor open om deze vaak tijdrovende en complexe activiteit uit te besteden.



Medewerkers willen personalisatie

In 2023 zal de arbeidskrapte aanhouden en dus moeten bedrijven zich meer dan ooit positioneren als aantrekkelijke werkgever. Ook zijn medewerkers nog meer bezig met het maken van bewuste keuzes, omdat de werk-privébalans nog steeds een belangrijk onderwerp is.

Talentmanagement wordt in 2023 gekenmerkt door een verschuiving in mentaliteit: medewerkers gaan bewuster om met wat voor hen belangrijk is. Ze willen meer inspraak in hun talentontwikkeling en ze verwachten een luisterend oor. Medewerkers vragen flexibiliteit van hun werkgever als het gaat om werkinhoud, arbeidscontracten, werktijden, werkplekken en full- of parttime werken.

Om in te kunnen spelen op de vraag naar extra flexibiliteit, bijvoorbeeld op het gebied van inzetbaarheid, gebruiken HR-afdelingen meer HR-analyse: dit geeft hen inzicht in welke talenten en vaardigheden ze in huis hebben. Door de expertise van medewerkers proactief in kaart te brengen, vergroten organisaties niet alleen hun maximale inzetbaarheid, maar ondersteunen ze hun medewerkers ook in de ontwikkelingsmogelijkheden en loopbaanplanning.Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland, licht toe: "Flexibiliteit is hét sleutelwoord voor 2023. Er zullen veel investeringen worden bekeken en heroverwogen en hierbij is het belangrijk om verschillende perspectieven in acht te nemen. Bouw je er financieel welzijn mee op, zowel voor je organisatie als voor je medewerkers? Hoe kan je digitalisering van HR doorvoeren zodat het waardevol is voor alle medewerkers? Met welke data kun je talenten en vaardigheden optimaal inzetten? De huidige context vraagt om een verandering in mentaliteit: zie veranderingen als kansen, en benut deze kansen maximaal voor een positieve impact op de volledige organisatie."