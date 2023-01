 Welke trends van IT-diensten mogen we verwachten in 2023?

Vijf mogelijke trends voor aankomend jaar - Bedrijven vertrouwen vandaag de dag steeds meer op IT-diensten en het uitbesteden van zakelijke verantwoordelijkheden. Bij de keuze voor het uitbesteden van IT-diensten komen begrippen als efficiëntie, veiligheid en toegevoegde waarde centraal te staan. Bedrijven willen strategischer te werk gaan en personeel en middelen optimaal inzetten. En het is juist met die achtergrond dat we ons nu afvragen wat we in 2023 van trends in de IT-sector mogen verwachten?



Sharp stelt vijf mogelijk trends voor die de mkb’er kan verwachten in het nieuwe jaar:



Cloud Migratie

Een trend die de afgelopen jaren al naar voren is gekomen en nog veel verder zal uitbreiden, is dat mkb’ers steeds vaker hun werk, diensten en processen naar de cloud verplaatsen. Eurostat stelt zelfs dat het gebruik van cloud-computing in de Europese mkb van 2020 tot 2021 met vijf procent is toegenomen. Hierbij maakt 41 procent van die organisaties gebruik van een publieke clouddienst om bijvoorbeeld hun e-mailsystemen en bestanden in elektronische vorm op te slaan.* Voor veel van Sharp’s klanten heeft dit geleid tot de overstap naar clouddiensten, waarmee direct van en naar gescand kan worden.



*De cijfers in België en Nederland liggen hoger dan het Europese gemiddelde.



Hybride werken

De verschuiving naar de cloud en aanpassingen aan de kantooromgeving, heeft bedrijven in staat gesteld hun werknemers een hybride werkomgeving aan te bieden. Hybride werken geeft werknemers flexibiliteit en controle over hoe en waar ze hun taken uitvoeren. En dankzij de juiste technologische infrastructuur kunnen organisaties deze manier van werken ook effectief aanbieden en ondersteunen. Zo zijn zij in staat om een waarde propositie te creëren, vooral voor de jongere generatie.



(IT-)beveiliging

Met de toenemende populariteit van de publieke cloud, komt ook de belangrijke en noodzakelijke opgave van gegevensbescherming. Dit omvat niet alleen antivirus-, malware- en andere cyberbeveiligingsprogramma’s, maar ook een strikt en duurzaam back-upbeleid.

Door de huidige crisissen (o.a. inflatie en kostenverhogingen) zullen bedrijven op alle mogelijk manieren geld willen besparen, wellicht ook op beveiliging, want één ernstig datalek kan het einde voor een bedrijf betekenen. Uit statistieken blijkt dat 60 procent van de kleine bedrijven binnen zes maanden na een ernstige cyberaanval de deuren moeten sluiten. IT-dienstverleners zullen in 2023 dus sterk moeten inzetten op de bewustwording van het belang van goede beveiligingsproducten.



Databeheer

Een andere stijgende trend is databeheer, met programma’s als Microsoft Power BI. Dit is een business intelligence-platform dat niet-technische kantoormedewerkers hulpmiddelen biedt voor het samenvoegen, analyseren, visualiseren en delen van gegevens. Steeds meer kleinere bedrijven gaan mee op deze trend, al dan niet via een derde partij (IT-dienstverlener). Het verzamelen en beheren van deze informatie biedt namelijk waardevolle inzichten voor een organisatie (verlagen bedrijfskosten en verhogen efficiëntie/workflow).



Voice over IP

Integrated Services Digital Network (ISDN) en Public Switched Telephone Network (PTSN) voldoen niet meer aan de behoeften van gebruikers in onze steeds digitalere wereld. Als gevolg daarvan zal ISDN in 2025 buiten gebruik worden gesteld. Dit zorgt ervoor dat op het Internet Protocol (IP) gebaseerde communicatieoplossingen en Unified Communications een enorme sprong voorwaarts kunnen maken. In 2023 wordt het dan ook de uitdaging voor vele bedrijven om tijdig over die overstap na te denken.