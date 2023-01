Dit is de top-tien IT-trends In plaats van de opkomst van een super app, ontstaat er meer fragmentatie in de markt - Joe Baguley, CTO EMEA VMware: "We kunnen niet ontkennen dat de afgelopen jaren zwaar waren, voor iedereen. Met name 2022 zal de boeken ingaan als een van de meest onstuimige jaren van de eenentwintigste eeuw tot nu toe, waarin verschillende problemen zich aandienden die het bedrijfsleven en de samenleving fundamenteel zullen veranderen."



Baguley: "Technologie is geen uitzondering wat betreft disruptie, want ook daar kreeg men te maken met belangrijke uitdagingen – van zorgen over privacy en verantwoording tot meer verplichtingen op het gebied van duurzaamheid en wettelijke regelgeving. Ondanks dat schuilt er ook een enorm potentieel in tech, in een tijd waarin zekerheid en betrouwbaarheid schaars zijn. Cloud en digitale communicatie zorgen voor een enorme en constante groei. Maar met zoveel druk om te innoveren, beperkte financiële middelen en tegelijkertijd stijgende kosten en een toenemende behoefte aan effectievere governance, zal de prioriteitenlijst van IT-leiders in 2023 niet korter worden.

Met deze gegevens in het achterhoofd heb ik de volgende lijst opgesteld met de top tien gebieden waarvan ik denk dat IT leiders er iets mee zullen doen in 2023 – en waar bedrijven prioriteit aan moeten geven."



1. Onze samenleving is meer bezig met duurzaamheid: De druk om de ecologische duurzaamheid van een bedrijf te verbeteren blijft toenemen. Door de acute stijging van energiekosten zoeken zowel consumenten als bedrijven manieren om de kosten te verlagen. Consumenten kunnen een warme kruik vullen en bedrijven kunnen bijvoorbeeld datacentra laten draaien op hernieuwbare energie. Door het aanstaande Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in de EU geven beslissers prioriteit aan het verminderen van het totale energieverbruik, waarbij ze gebruikmaken van tools die zorgen voor nauwkeurigheid en accountability om zo duurzaamheidsdoelen te behalen.



2. De manier waarop bedrijven werken zal bepalen hoe anderen hen zien: Er zijn nog steeds twee kampen: degenen die willen dat iedereen altijd op kantoor is en degene die flexibel willen werken. In de huidige digitale wereld hebben werknemers veel macht, want zij kunnen simpelweg een nieuwe baan zoeken als ze niet hun eigen manier van werken kunnen bepalen. Proberen mensen een bepaalde kant op te dwingen zal bepalend zijn voor de IT-strategie van een bedrijf en dus voor haar toekomst. Bedrijfsleiders moeten bepalen wat hun beleid is, want we kunnen alle vooruitgang die we hebben geboekt op het gebied van hybride werken niet negeren. Aangezien de reputatie van een bedrijf wordt bepaald door de genomen beslissingen, is dit cruciaal.



3. Cloud-first is niet meer het uiteindelijke doel: Cloud smart wordt de nieuwe strategie. Volgens onze Multi-Cloud Maturity Index is de cloud voor velen chaotisch en complex geworden, waardoor ze vertraging oplopen. De meest succesvolle leiders zullen met hun strategie niet focussen op de cloud, maar op het bouwen van krachtige gedistribueerde apps (inclusief de edge), omdat dit differentiatie in de markt zal stimuleren. Vervolgens is het aan de IT-infrastructuur en -architectuurteams om te bepalen welke multicloudaanpak hen de mogelijkheden biedt die ze nodig hebben om die apps te bouwen en onderhouden, evenals een goede klant- en werknemerservaring te bieden.



4. AI zal worden gebruikt om betere beslissingen te nemen: Het gebruik van AI om beter geïnformeerde beslissingen te nemen zal ongetwijfeld blijven toenemen. Maar door de groeiende regelgeving en governance, en een beter begrip van AI-bias, zullen bedrijven goed nadenken over wanneer en voor welke beslissingen ze het gebruiken en op welke datasets ze het toepassen. Niemand wil in een situatie terechtkomen waarin een grote kredietverstrekker zich een aantal jaar geleden bevond, toen zijn algoritme mannen aanzienlijk hogere kredietscores gaf dan vrouwen – door verouderde data. Desondanks bestaat er geen twijfel dat de hype zal blijven groeien, nu AI bijvoorbeeld ook door steeds meer niet-technische mensen wordt gebruikt met de release van interessante tools zoals ChatGPT.



5. Kleine stappen zetten om te zorgen dat robots en mensen veilig kunnen samenwerken: Robots bevinden zich niet langer alleen in fabrieken. Ze hebben interacties met mensen, met gemengde resultaten en veel kritiek als gevolg. In de UK worden robots gebruikt om eten te bezorgen en in de VS is Tesla nu bijna twaalf maanden bezig met zijn Full Self-Driving bètaprogramma’s. We moeten even diep ademhalen en de balans opmaken. Er zijn een paar ongelukken gebeurd, maar laten we eerlijk zijn… Hoe vaak zijn Deliveroo-bezorgers wel niet tegen iets aangereden? We moeten robots niet zomaar als iets goeds of iets slechts bestempelen. 2023 wordt het jaar waarin we de enorme hoeveelheden data die we verzamelen evalueren en de lessen die we geleerd hebben over machine-to-human-interacties toepassen – zodat ze veilig hun intrede kunnen doen in de wereld van de mens. Het zal nog een tijd duren voor we volledige robot-mens-integratie hebben, maar kleine stappen zijn nodig om voortgang te boeken, zonder dat we meteen in paniek raken als het over robots gaat.



6. Focussen op overdraagbare technische skills: Hoewel er constant ‘nieuwe’ technologieën, tools en programma’s op de markt komen, is niets ‘helemaal nieuw’. Het is bijna onmogelijk om skillsets aan te passen aan de snelheid waarmee de wereld verandert; universiteiten leveren geen multi-cloudarchitecten af en security experts begrijpen nieuwe dreigingen niet automatisch. In plaats van te focussen op specifieke platform- en technologie skillsets, moet er meer aandacht komen voor skills die overdraagbaar zijn tussen bestaande en nieuwe technologieën en op skills die voortbouwen op de jarenlange ervaring die we al hebben opgedaan. Als mensen de basis beheersen en de juiste intenties hebben, kunnen skills vaker overgedragen worden om de digitale economie te ondersteunen.



7. Nog steeds op zoek naar die geweldige ‘Metaverse’-app: De Metaverse, of een versie daarvan, staat het afgelopen decennium al op elke trendlijst. Grote merken beloven een virtual reality-ervaring te bieden die de wereld zal veranderen. Helaas is dit nog steeds niet gerealiseerd en daardoor verliezen mensen het vertrouwen. Het potentieel om een revolutie teweeg te brengen is er zeker, maar we moeten nog die geweldige use case vinden die mensen er echt bij betrekt, verandert en zorgt dat ze regelmatig terugkomen voor nieuwe ervaringen.



8. De super app-droom is niet meer: In plaats van de opkomst van een super app, ontstaat er meer fragmentatie in de markt. Kijk maar wat er gebeurt met Twitter en de groeiende populariteit van Instagram en nu TikTok. Tot nu toe richtte velen zich op de opkomst van de super app, wat begrijpelijk is gezien de consumentenvraag naar soepele en naadloze ervaringen. Maar EMEA is niet China, daarom is een Europese versie van WeChat onwaarschijnlijk. Dit is vrij duidelijk bewijs dat super apps niet zullen opkomen – mensen willen apps die specifieke taken uitvoeren en dat goed doen. Dus waarschijnlijk zullen we in 2023 nog meer fragmentatie zien.



9. Standaard hardware gebruiken om problemen in de supply chain op te lossen: Tegenwoordig veranderen dingen ieder uur. Meer dan zes maanden wachten op specialistische apparatuur is simpelweg geen optie. Sommigen hebben al een manier gevonden om dit probleem te omzeilen door standaard hardware aan te schaffen die veel eenvoudiger verkrijgbaar is. Vervolgens investeren ze in specialistische software om datgene wat ze nodig hebben snel en efficiënt te leveren. Deze focus op software-defined en -enabled zal blijven.



10. Scheidslijnen tussen telco- en cloudproviders worden nog vager: Telcobedrijven bouwen al jaren clouds. Naarmate gedistribueerde applicaties, keuze en een zeer flexibele omgeving toenemen, zullen meer cloudbedrijven zich bezig gaan houden met networking, infrastructuur en customer-site management. De lijnen tussen de twee waren al vaag, maar ze vullen nog vager worden.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Dit is de top-tien IT-trends Driekwart Nederlanders let dit jaar beter op financiën dan in 2022 Tweederde van de managers verwacht toename real-time informatievoorziening in 2023 Gerelateerde nieuwsitems Helft Nederlandse bouwbedrijven zet IoT in Bij bijna 90 procent Benelux-organisaties is een IoT-securityproject mislukt Hoe slim zijn al die slimme apparaten nou eigenlijk? De impact van IoT gaat verder dan slimme steden Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.