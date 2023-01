 Inflatie leidend voor studiekeuze

Helft ouders adviseert kinderen later goed betaalde baan te zoeken in plaats van droom na te jagen - Vandaag de dag adviseert de helft van de Nederlandse ouders (49 procent) hun kinderen een studie te kiezen die later een goed betaalde baan oplevert. De alsmaar stijgende inflatie weerhoudt deze ouders ervan om hun kinderen te stimuleren hun dromen na te jagen als een baan minder geld oplevert. Dit blijkt uit het ‘European Consumer Payment Report’, het recente onderzoek van Intrum onder 1.000 Nederlanders.



Ten opzichte van andere Europese ouders, houden de Nederlandse ouders hun hoofd relatief koel. Nederland behoort namelijk tot de Europese landen waarbij ouders zich, ondanks de economisch turbulente tijd, het minst laten beïnvloeden door de inflatie.



Financiële bezorgdheid uit zich op andere vlakken

De inflatie is voor ouders ook een reden om hun kinderen op allerlei andere manieren te helpen. Twee derde van de ouders (63 procent) waarschuwt hun kinderen in deze tijd extra om geen schulden te maken. Daarnaast besteedt 59 procent van de ouders ook meer tijd aan de financiële geletterdheid en -ondersteuning. En ondanks dat de rekeningen harder stijgen dan het inkomen, zet 57 procent van de ouders zelf meer geld opzij, om eventuele financiële problemen van hun kinderen zelf op te kunnen vangen.

Guy Colpaert, directeur van Intrum Benelux: "Jongeren in Nederland die op het punt staan om een studierichting te kiezen, worden mogelijk beïnvloed door de inflatie. Het lijkt aantrekkelijker om nu te kiezen voor een studierichting die later een baan oplevert waar royaal voor betaald wordt. Echter maakt het niet uit welk salaris je uiteindelijk verdient. Het gaat erom hoe je er als mens mee omgaat. Het vermogen om te begrijpen hoe geld werkt en een stukje verantwoord kunnen omgaan met geld zijn belangrijkere factoren om uiteindelijk niet in de problemen te komen. Zorg er daarom als ouder voor dat jouw kinderen verantwoord kunnen omgaan met hun geld, door ze daadwerkelijk verantwoordelijkheden te geven. Dan kunnen ze hoe dan ook hun dromen najagen, een baan kiezen waar ze gelukkig van worden en maandelijks hun rekeningen blijven betalen."



Geld belangrijker dan geluk volgens Europese ouders

Hongarije, België en Spanje voeren de top tien aan als het gaat om de invloed van ouders op de studiekeuze van hun kind. Nederland is samen met Griekenland, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk de hekkensluiter in deze lijst.