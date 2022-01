 De acht belangrijkste trends op de bijbanenmarkt

Jongeren vooral op zoek naar sociale bijbanen in 2022 - Jongeren gaan in 2022 massaal op zoek naar een bijbaan waar ze veel sociale contacten kunnen opdoen. Na ruim 1,5 jaar beperkingen door coronamaatregelen tijdens hun studie, sporten en uitgaan, gaat hun voorkeur uit naar werk in branches waar ze weer in contact kunnen komen met andere jongeren zoals in de horeca of evenementensector.



Werkgevers wacht de belangrijke taak om rekening te houden met de wensen van hun personeel, als zij ze niet kwijt willen raken. Jongeren zijn naar verwachting trouw aan de werkgever van hun vaste bijbaan, maar willen ook ervaring opdoen bij andere werkgevers en zoveel mogelijk beleven. Werkgevers moeten die mogelijkheid ook bieden. Dit zijn een aantal voorspellingen die uitzendplatform NOWJOBS doet voor de bijbanenmarkt in 2022.

Ook zijn bijverdieners minder bang om te wisselen van baan in 2022. Hoewel door de coronapandemie veel jongeren hun bijbaan kwijtraakten in bijvoorbeeld de horeca, zijn ze snel geswitcht en werken ze vaak in branches waar tijdens een periode van coronamaatregelen juist wel personeel nodig is. Zo zijn veel jongeren de afgelopen tijd aan de slag gegaan als maaltijd- of pakketbezorger of logistiek medewerker, ziet NOWJOBS. Voor 2022 verwacht het uitzendplatform dat jongeren ook wendbaar zijn en wel moeten meebewegen op veranderingen in de markt.



Omarm wensen van bijverdieners

Ook werkgevers moeten in 2022 meebewegen. Niet alleen met de markt door de coronapandemie, maar juist ook met hun jonge werknemers, vindt NOWJOBS. "Jongeren hebben de afgelopen tijd veel gemist, zowel op sociaal gebied als in hun algemene en professionele ontwikkeling. We zien dat zij een inhaalslag willen maken en merken dat ze bijvoorbeeld wel trouw zijn aan de horecawerkgever waar ze hun vaste bijbaan hebben, maar ze vinden het ook heel leuk om af en toe eens te werken op een festival of een ander evenement om hun horizon te verbreden. Geef ze die flexibiliteit en trek hierin als werkgevers ook samen op," aldus Reinier Vastenburg, Country Manager NOWJOBS Nederland.

Populaire sectoren in 2021 onder bijverdieners waren onder andere retail, logistiek en horeca. NOWJOBS voorziet hierin voor 2022 geen verandering. Vastenburg: "Uit onderzoek onder ruim 600 van onze bijverdieners blijkt dat ze naast de sociale contacten beleving ook erg belangrijk vinden. Ze willen het leuk hebben tijdens het werk met leeftijdsgenoten, ze zoeken plezier en een fijne werkomgeving. Flexibiliteit blijft daarbij belangrijk. Ook willen ze zich het liefst kunnen ontwikkelen zodat een bijbaan een investering is in hun toekomst."



Werven via social media en inzetten op skills paspoort

Werkgevers die hierop inspelen gaan er volgend jaar met de winst vandoor, volgens NOWJOBS. Vastenburg: "Als je generatie Z aan je wilt binden, kun je hun bijzondere karakter en kenmerken maar beter omarmen. Zo is er al veel winst te behalen bij het werven. Denk aan de mogelijkheid om te kunnen reageren op een bijbaan via WhatsApp of een DM op social media. Of een cv niet meer verplicht stellen maar vragen naar een skills paspoort, waarbij de focus ligt op wat iemand kan en nog wil bereiken. Wij doen dit eigenlijk al sinds 2017, via onze app kunnen zowel werkgevers als bijverdieners elkaar heel laagdrempelig en lastminute vinden. Zo bouwen ondernemers eenvoudig een poule loyale bijverdieners op."



De acht belangrijkste trends voor de bijbanenmarkt in 2022 op een rij:

