 Studie naast een baan steeds populairder

Waarom zou je naast je baan nog een studie volgen? - Er is al enige tijd een groeiende tendens waar te nemen in het aantal mensen dat naast een, al dan niet voltijdse, baan terug gaat studeren en examens oefenen. Dat ondervindt ook René de Wit, werkzaam als leercoördinator bij examenbundel.nl. Werkgevers stellen steeds hogere voorwaarden aan hun werknemers en werknemers nemen die voorwaarden ter harte en zorgen zelf voor extra scholing.



Toch is het niet evident om naast je baan, en misschien ook nog een gezin en uitgebreid sociaal netwerk, terug een studie aan te vatten.



Waarom zou je naast je baan nog een studie volgen?

Verschillende redenen kunnen ertoe aanzetten om opnieuw te gaan studeren. Die redenen zijn voor iedereen verschillend en persoonlijk, dat ziet ook René de Wit. "Er zijn wel een aantal vaak aangehaalde motivaties terug te vinden die mensen over de streep trekken", aldus René. Hij benoemt de volgende redenen.



Er zijn door het vele thuiswerk meer mogelijkheden

Omwille van de hele coronacrisis is het thuiswerken bij veel bedrijven een normaal gegeven geworden. Men heeft gezien dat het kan en dat het voor werkgever en werknemer voordelen biedt en dus is, zeker deeltijds, thuiswerken in de meeste bedrijven geen probleem meer. Dit houdt ook in dat er een stuk aan vrije tijd gewonnen wordt. De dagelijkse verplaatsingen met het nodig fileleed zijn fel verminderd en de hiermee uitgespaarde tijd kan ingezet worden als studie- of lestijd.



Het is de manier om je te onderscheiden

De hogere eisen die werkgevers aan hun werknemers stellen, zorgen ervoor dat het meer dan ooit nodig is om je als werknemer te onderscheiden in kennis en vaardigheden. Je kan hiervoor in sommige gevallen ook met je werkgever een compensatie naar tijd of budget onderhandelen. Als jij je verder specialiseert binnen je eigen vakdomein, biedt dit de werkgever uiteraard ook voordelen en daar mag iets tegenover staan.



Je kan een heel nieuwe weg inslaan

Wie uitgekeken is op de huidige baan, maakt vaak de keuze om opnieuw studeren en examens oefenen op de planning te zetten om een nieuwe weg te kunnen inslaan. Het roer volledig omgooien kan een positieve invloed hebben op de motivatie en drive en is een uitgelezen kans om je toekomst te hertekenen. Studeren, examens oefenen en afleggen en je diploma halen, openen nieuwe kansen.



Het is gewoon leuk om te blijven leren

Opnieuw studeren en examens oefenen, je wordt erdoor uitgedaagd en geprikkeld. Dit zou volgens onderzoek bijdragen aan een hoger geluksgevoel en dat is natuurlijk een mooi extraatje. Opnieuw studeren, geeft je bovendien ook de kans nieuwe mensen te ontmoeten en je netwerk uit te breiden en ook dat is een aangenaam bijkomend voordeel naast je nieuwe diploma of certificaat waar je terecht trots op mag zijn.



Waar moet je op letten als je terug gaat studeren en examens oefenen?

De leercoördinator geeft aan: "Hoewel opnieuw studeren zeker aan te moedigen is, is het ook raadzaam vooraf even enkele zaken verder uit te diepen om teleurstellingen te vermijden. Een belangrijk punt daarin is de tijd die je aan een studie en examens oefenen moet besteden. Er zijn gelukkig verschillende mogelijkheden voorhanden. Zo kan je je tijd volledig aan het studeren besteden, kan je kiezen voor een deeltijdse studie of kan je kiezen voor een leerbaan waarbij opleiding en werk in elkaar verweven zijn".