 Kwart werkend Nederland na corona weer aan de studie

68 procent is van mening dat bijscholen de oplossing is voor personeelstekort - Bijna een kwart (23 procent) van werkend Nederland ziet na de coronacrisis weer ruimte om een opleiding te volgen naast hun werk. Dit blijkt uit onderzoek van NCOI Opleidingen onder ruim 1.100 Nederlanders in loondienst. 81 procent vindt dat iedere werkende Nederlander het recht moet hebben om een studie naast het werk te volgen.



Momenteel gebruikt dertien procent zijn vrije dagen om een opleiding naast het werk te volgen. Er is een duidelijke trend te zien tussen leeftijd en het voornemen een studie te volgen na de crisis. Onder medewerkers onder de dertig jaar wil 31 procent een opleiding volgen, zijn ze tussen de dertig en 39, dan blijft het percentage steken op 26 procent. Van de medewerkers tussen de 40 en 59 heeft rond de negentien procent studieplannen, en onder de zestigplussers daalt het percentage naar zeventien.



Bijscholen en omscholing

Maar liefst 68 procent van de ondervraagden denkt dat het tekort aan personeel verminderd zal worden indien Nederlanders zich meer zouden bijscholen. Wat omscholing betreft is een op de drie van mening dat publieke onderwijsinstellingen zich nauwelijks inspannen om efficiënte trajecten aan te bieden.

Sven Tump, Directeur bij NCOI Opleidingen: "Om als medewerker goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. De overheid onderkent dit ook met bijvoorbeeld het ‘levenlanglerenkrediet’, een krediet waarbij mensen onder de 56 die geen recht hebben op studiefinanciering toch geld kunnen lenen. Daarnaast doen werkgevers er goed aan hun medewerkers te stimuleren om te blijven leren, hier worden medewerkers alleen maar beter en toekomstbestendiger van."