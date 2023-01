 Prijs huis daalt tot eind 2024 met acht procent

Huizenprijzen komen niet in vrije val - De komende twee jaar dalen de huizenprijzen in de Eurozone. Nederland en Duitsland lopen daarbij voorop en moeten rekening houden met een daling van -8 procent tot eind 2024. Dat stelt kredietverzekeraar Allianz Trade in een rapport over de perspectieven van de Europese huizenmarkt.



Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: "Het is een vrij brute omslag. Precies een jaar geleden steeg de prijs van bestaande koopwoningen in Nederland nog met +21,1 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Nooit eerder noteerde het CBS zo’n grote waardestijging. Daarna kantelde de markt. In het derde kwartaal meldde makelaarsvereniging NVM een daling van de gemiddelde huizenprijs met -5,8 procent, maar op jaarbasis stegen de huizenprijzen toen nog wel. Sinds het dieptepunt in 2013 zijn huizenprijzen alleen maar gestegen. Na tien jaar komt daar nu een eind aan en gaan we jaren van daling tegemoet."

Zo erg als in Zweden zal het volgens Geeroms niet worden. Daar kreeg de huizenmarkt al een prijsdaling van -veertien procent voor de kiezen. "Ons onderzoek over de huizenmarkt richt zich op de belangrijkste Europese landen. Duitsland komt daarbij het slechtst uit de bus. De gemiddelde waarde van woningen steeg er de afgelopen zeven jaar met vijftig procent. Die prijzen zijn niet langer houdbaar. Duitsland krijgt de hardste klappen. Nederland zit in hetzelfde schuitje. We zien hier dezelfde grilligheid als in Duitsland. In landen als Spanje en Italië blijft de prijsdaling beperkt."



Hardste klappen

De prijsdaling heeft meerdere oorzaken zoals strengere financieringsvoorwaarden, vertragende groei en oplopende inflatie. Geeroms: "Snel stijgende hypotheekrentes hebben de betaalbaarheid van huizen drastisch verminderd, terwijl de huizenprijzen in veel Europese landen op onhoudbare niveaus zitten. Hoge energieprijzen en inflatie tasten de inkomens aan. Dat de vraag naar hypotheken de komende tijd afneemt is niet meer dan logisch."

Het idee dat de inzinking van de huizenprijzen het probleem van betaalbaarheid van woningen (vooral voor de jongere generatie) zal oplossen, wuift Geeroms weg. "Er is zoveel gratis geld in de economie gepompt de afgelopen periode. Dat heeft de huizenprijzen enorm opgeblazen. Buiten alle proporties. De betaalbaarheid van woningen voor jongere mensen en kwetsbare huishoudens zal voor overheden een steeds urgenter issue worden."



Vrije val

Dat de huizenprijzen in ons land in een vrije val terecht komen, ziet Geeroms niet gebeuren. "Diverse ontwikkelingen blijven de huizenprijs ondersteunen. Door het woningtekort blijft de vraag intact. Ook is er geen sprake van sterk groeiende werkloosheid. Verder is er veel gespaard en beschikken huiseigenaren over forse overwaarde op hun panden."

Tot slot wijst Geeroms erop dat de waardedaling van woningen bovenop het hoge koopkrachtverlies komt dat we afgelopen jaar in Nederland zagen. "De consumentenprijzen stegen vorig jaar met gemiddeld 10 procent. Dat is met de loonsverhogingen lang niet gecompenseerd. Vorig jaar zagen we het grootste koopkrachtverlies van de afgelopen 50 jaar."