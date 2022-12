 Groeiende populariteit private leaseauto kan ten koste gaan van hypotheek

Verlaging maximaal leenbedrag kan met modaal inkomen oplopen tot 80.000 euro - Steeds meer consumenten schaffen een auto aan op basis van een private leaseconstructie. Veel huizenkopers zijn zich er echter niet van bewust dat de aanschaf van een private leaseauto een grote impact kan hebben op de hypotheek die zij willen afsluiten voor de aankoop van een woning.



Afhankelijk van het bedrag dat zij maandelijks aan hun leaseauto kwijt zijn, kunnen huizenkopers tienduizenden euro’s minder lenen voor de aankoop van een eerste of volgende woning. De verlaging van het maximale leenbedrag kan zelfs oplopen tot zo’n 80.000 euro voor een stel met een modaal inkomen, aldus De Hypotheker.

Om de hoge energiekosten te drukken, richten steeds meer Nederlanders zich op de verduurzaming van hun woning. Ook kijken zij steeds vaker naar hun auto om energiezuiniger te kunnen rijden. Veel automerken spelen in op deze groeiende behoefte en bieden aantrekkelijke deals aan voor een elektrische leaseauto. Het private lease-wagenpark in Nederland is in 2021 - ondanks chiptekorten en productieachterstanden - met 7,8 procent gestegen. Ondanks de snel groeiende populariteit weten lang niet alle Nederlanders dat de aanschaf van een auto op basis van een private leaseconstructie grote invloed kan hebben op het maximale hypotheekbedrag. Zo’n private leaseconstructie bestaat uit een financieel en een servicedeel voor belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen. Sinds 1 april van 2022 wordt 100 procent van de totale leensom geregistreerd bij het BKR. Voorheen gold dit alléén voor het financiële deel en werd 65 procent van de leasesom geregistreerd. De verlaging van de maximale leensom kan hierdoor flink oplopen, blijkt uit het volgende rekenvoorbeeld:

Uitgaande van een huishouden met twee inkomens - 40.000 + 30.000 euro = 70.000 euro; op basis van 4,48 procent (10-jaars rente NHG) - kan zonder private lease een hypotheek van maximaal 317.344 euro worden afgesloten. Met een private leasecontract van 400 euro per maand en een looptijd van 60 maanden bedraagt de maximale hypotheek 238.214 euro. Met private lease kan dus 79.130 euro minder geleend worden.



Leaseauto maakt vaak het verschil tussen wel of niet kopen van woning

"80 procent van onze adviseurs geeft aan dat er steeds vaker sprake is van een private leaseconstructie bij een hypotheekaanvraag. Het is belangrijk dat huizenkopers zich bewust zijn van de impact die zo’n contract kan hebben op de maximale hypotheek die zij kunnen afsluiten voor de aankoop van een woning. Sinds april kan een stel met een modaal inkomen zo’n 80.000 euro minder lenen. Voor veel mensen kan dit het verschil maken tussen het wel of niet kopen van een woning, zeker nu de maximale leensom door de hogere hypotheekrente al met tien procent is afgenomen. Huizenkopers doen er dan ook verstandig aan zich goed te laten adviseren over de risico’s, zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan," zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker.



Wat kun je eraan doen?

Als een private leaseconstructie niet naast een hypotheekaanvraag past, wordt het contract soms afgekocht en in box 3 meegefinancierd. De afkoop van het leasecontract wordt dan betaald uit de gemaakte overwaarde. Een andere mogelijkheid is het bestaande leasecontract af te kopen met eigen (spaar)geld of het contract wordt overgenomen door vrienden of familie. Het is belangrijk om van tevoren het contract goed te controleren, omdat hierin staat welke gevolgen het ontbinden van de overeenkomst heeft. Zo is het vaak verplicht een paar termijnen als afkoopsom te betalen of een boete als percentage van de resterende leasetermijnen.



Lees meer over de invloed van een private leasecontract bij het afsluiten van een hypotheek.