 Slechts een procent huizenaanbod bereikbaar voor alleenstaande met modaal inkomen

Kansen ‘Jan Modaal’ nog kleiner door gestegen hypotheekrente - Het wordt voor huizenkopers met een modaal inkomen steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Vooral voor alleenstaanden met een modaal inkomen is deze kans vrijwel nihil, met name omdat zij óók minder kunnen lenen dan vorig jaar vanwege de gestegen hypotheekrente. Slechts één procent van het complete huizenaanbod is nu bereikbaar voor deze groep, terwijl dit in 2021 3,3 procent en in 2020 4,7 procent was.



Het aanbod van betaalbare woningen voor deze groep is daarmee met 70 procent gedaald in één jaar tijd. Hoewel tweeverdieners met een modaal inkomen meer mogelijkheden hebben, lopen óók zij tegen de grenzen van het woningaanbod aan. Slechts 20 procent van de te koop staande woningen zijn voor hen beschikbaar. Dit blijkt uit onderzoek van De Hypotheker waarin per regio in kaart is gebracht hoeveel woningen bereikbaar zijn voor singles en tweeverdieners met een modaal inkomen.

Het modale inkomen in 2022 is volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) vastgesteld op 38.000 euro. Met dit salaris kun je als single, bij de huidige marktrente van 3,6 procent, een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro. Dit is veel minder dan vorig jaar, toen alleenstaanden met een modaal inkomen nog 188.000 euro konden lenen. Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker uitgegaan van 65.000 euro (38.000 euro + 27.000 euro). Hiermee is het mogelijk een hypotheek van zo’n 304.000 euro af te sluiten. Ook dit is een sterke daling in vergelijking met vorig jaar, toen tweeverdieners met een modaal inkomen 344.000 euro konden lenen. Dit verschil heeft vooral te maken met de gestegen hypotheekrente. Zo is de tien-jaars rente met NHG in één jaar gestegen van gemiddeld 1,02 procent naar gemiddeld 3,6 procent, een verschil van ruim 2,5 procentpunt. Op basis van deze berekeningen heeft De Hypotheker een selectie gemaakt van alle woningen die nu in Nederland te koop staan en in kaart gebracht voor hoeveel woningen van het totale huizenaanbod huizenkopers met een modaal inkomen in aanmerking kunnen komen.



Beschikbaar aanbod voor singles in grote steden nihil

Voor modale eenverdieners is het beschikbare aanbod in Flevoland (0,1 procent), Noord-Brabant (0,1 procent) en Utrecht (0,2 procent) het meest uitzichtloos. Hier krijgen singles nauwelijks nog een voet tussen de deur door de sterk gestegen woningprijzen en het schaarse aanbod. In Limburg (zes procent), Groningen (vijf procent) en Zeeland (vier procent) maken zij de meeste kans, maar ook hier is een steeds kleiner deel van het woningaanbod beschikbaar ten opzichte van vorig jaar. Voor modale eenverdieners die in de grote stad willen wonen, is de kans op een betaalbare woning bijna nihil. In Amsterdam en Den Haag is helemaal geen aanbod meer beschikbaar en in Eindhoven en Utrecht is een zeer bescheiden percentage aan woningen beschikbaar (0,2 procent). Rotterdam scoort van alle grote steden het hoogst, maar ook hier is bijna geen woning meer te krijgen (0,5 procent). De kansen voor deze groep huizenkopers zijn dus over de gehele linie afgenomen, ondanks de afkoelende woningmarkt en het grotere woningaanbod.



Woonaanbod tweeverdieners in één jaar met 44 procent gedaald

Tweeverdieners met een modaal inkomen hebben iets meer mogelijkheden dan singles om een woning te vinden. Hun situatie is echter verslechterd in vergelijking met een jaar geleden. Zo kwam een stel met een modaal inkomen vorig jaar nog in aanmerking voor 36 procent van het totale woningaanbod; nu is dit twintig procent. Dat is een daling van 44 procent. In geen enkele provincie komen tweeverdieners met een modaal inkomen nog in aanmerking voor meer dan de helft van de te koop staande woningen. Vorig jaar kon deze groep huizenkopers nog 344.000 euro lenen; nu is dit 304.000 euro (-twaalf procent). In Groningen (45 procent), Limburg (37 procent) en Friesland (36 procent) zijn de vooruitzichten het meest positief. Utrecht (tien procent), Noord-Holland (dertien procent) en Noord-Brabant (veertien procent) scoren het laagst. In deze provincies komen modale tweeverdieners in aanmerking voor minder dan een vijfde van het woningaanbod. Voor hen zijn Den Haag (25 procent) en Rotterdam (22 procent) van de grote steden het meest toegankelijk. Amsterdam scoort het laagst met acht procent, gevolgd door Utrecht met negen procent.



Slechtere positie

"Hoewel de huizenmarkt begint af te koelen en het totale woningaanbod is gegroeid, is de positie van ‘Jan Modaal’ verslechterd. Dat geldt vooral voor singles, maar óók voor tweeverdieners met een modaal inkomen is het vrijwel overal in Nederland steeds moeilijker een betaalbare woning te vinden," zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. "Door de hogere hypotheekrente kunnen woningzoekenden - ondanks een stijging van het modaal inkomen - op dit moment minder lenen ten opzichte van een jaar terug. Zo kan de single starter negen procent en tweeverdieners twaalf procent minder lenen. Hoewel de stijging van de hypotheekrente nu aan het afvlakken is, verwachten we dat de kwetsbare positie van werkenden met een modaal inkomen op de huizenmarkt op korte termijn niet zal veranderen, mede door de stijgende huizenprijzen. Inzetten op een verdere vergroting van de woningvoorraad heeft hierdoor nog meer aan belang gewonnen."



Bekijk alle cijfers per provincie en grote stad op de website van De Hypotheker.