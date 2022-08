 Jonge woonstarter is jaloers op woonkansen van eerdere generaties

Helft woningzoekenden ervaart negatieve invloed op mentale gezondheid door huidige situatie woningmarkt - Meer dan de helft van de woningzoekenden (55 procent) is jaloers op de kansen die eerdere generaties, zoals hun ouders, in het verleden hebben gehad op de woningmarkt. Onder jongeren (<30) is dit zelfs 62 procent. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Daiwa House Modular Europe.



Een groot deel van de woonstarters zijn niet alleen jaloers op eerdere generatie, voor bijna drie op de vijf respondenten (59 procent) heeft de huidige situatie op de woningmarkt zelfs invloed op hun mentale gezondheid. Dit kenmerkt zich met name in gevoelens van stress (49 procent) en somberheid (39 procent).



Wel woondromen, geen toekomstig onderkomen

Iets meer dan een kwart van de Nederlanders (28 procent) denkt dat het lang gaat duren voordat ze een geschikte woning hebben gevonden. Twintig procent maakt zich dan ook grote zorgen over hun kansen op de woningmarkt. Slechts 27 procent van de woonstarters verwacht in de toekomst tevreden te zijn met hun woonsituatie.

Ondanks deze zorgen hebben woningzoekenden wel verschillende woondromen. Zo staan lage woonlasten bij 54 procent van de Nederlanders hoog op het lijstje, in het bijzonder onder jongeren (57 procent) en huurders (59 procent). Daarnaast is de juiste locatie voor een woning van meer dan de helft van de respondenten (51 procent) een belangrijke woondroom. Voor bijna één derde (29 procent) moet de toekomstige woning duurzaam zijn.



Snelle manier van bouwen

"Dat de woningcrisis in Nederland een groot probleem is, dat is inmiddels wel duidelijk. Toch komt de versnelling in de woningbouw maar langzaam op gang. Dit onderzoek laat zien dat dit niet alleen zorgt voor stijgende prijzen en lange wachttijden, maar ook voor vervelende neveneffecten. Veel starters zijn op zoek naar een geschikte woonruimte en de woningnood heeft een serieuze impact op hun mentale gezondheid. Er moeten dus snel meer duurzame woningen gebouwd worden in Nederland. De snelste manier om dit te doen is door middel van modulaire en circulaire woningbouw. Door geïndustrialiseerd woningen in een fabriek te bouwen kan de productie aanzienlijk worden versneld zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de woning. Op deze manier geven wij de nieuwe generatie dezelfde kansen die wij hebben gehad, zodat ook zij hun woondromen kunnen najagen," stelt Harry van Zandwijk, CEO van Daiwa House Modular Europe.