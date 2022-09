 Aantal starters dat huis kan kopen fors gestegen (+55 procent)

Kwart verwacht dat hun positie het aankomend kwartaal verder verbetert - Zeventien procent van alle starters op de Nederlandse woningmarkt verwacht in de komende twaalf maanden hun eerste huis te kopen. Het sentiment onder koopstarters herstelt zich hiermee van een voorlopig dieptepunt (elf procent) in het vorige kwartaal. Dit blijkt uit de Startersbarometer Q3 2022 van Viisi Hypotheken, een periodiek onderzoek, deze keer onder 1.026 Nederlanders tussen de 22 en 35 jaar oud zonder koopwoning, uitgevoerd door Panelwizard.



Van alle respondenten denkt maar liefst vijfentwintig procent dat hun positie op de woningmarkt zich dit kwartaal verder verbetert.

Vooral hoogopgeleiden zijn optimistisch, zo verwacht 22 procent van hen binnen een jaar een huis te kopen (Q2 2022: vijftien procent). Een derde zegt daarnaast in de afgelopen drie maanden positiever te zijn geworden over hun toekomstige kansen op de woningmarkt. "Dit is een duidelijke trendbreuk met de laatste vier kwartalen, waarin het vertrouwen onder koopstarters steeds verder afbrokkelde," zegt Hergen Dutrieux, medeoprichter van Viisi Hypotheken. "Het lijkt erop dat starters ten opzichte van andere woningzoekers momenteel meer in de melk te brokkelen hebben. Maar vergis je niet; ondanks het groeiend optimisme is het voor starters nog altijd moeilijk manoeuvreren op de Nederlandse woningmarkt."



Stijgend optimisme

De belangrijkste redenen voor het groeiend optimisme onder Nederlandse starters op de woningmarkt zijn volgens het onderzoek: niet- of minder overbieden (21 procent), lagere woningprijzen (negentien procent) en minder concurrentie van andere kopers (dertien procent). Dit laatste lijkt vooralsnog vooral te gelden voor oudere starters, zo stelt maar liefst 21 procent van alle ondervraagden tussen de 30 en 35 jaar dat hun concurrentiepositie is verbeterd, tegenover slechts acht procent van de starters jonger dan dertig jaar. Dutrieux: "Dat de huizenmarkt afkoelt, is in de basis vooral voor starters positief. Zij hebben immers geen overwaarde of stevige spaarrekening om op terug te vallen. Het verbaast me niets dat we dit nu terugzien in het sentiment. De vraag is alleen óf en hoe lang dit doorzet. Dankzij de oplopende rente en gierende inflatie kunnen veel starters inmiddels namelijk fors minder lenen dan voorheen. Per saldo is het sinds januari voor starters alleen maar duurder geworden. De huizenprijzen zijn niet gedaald, maar de rente is wel gestegen. De woningprijzen zouden nu eerst met circa twintig procent moeten dalen. Pas dan heb je als koopstarter weer dezelfde lasten als begin dit jaar."



Onzekerheden

Ondanks recente positieve ontwikkelingen, blijft het grootste gedeelte van de Nederlandse starters voorzichtig wanneer het gaat om de aankoop van hun eerste huis. Zo zegt maar liefst tachtig procent van alle respondenten vanwege alle onzekerheden in de markt voorlopig nog even in zijn of haar huidige woning te blijven zitten. De sterk oplopende inflatie speelt daarbij een belangrijke rol: bij niet minder dan twee op de drie starters heeft dit een negatieve invloed op hun koopwens. Dutrieux: "Het is echt maar de vraag of het vertrouwen zich doorzet. Weliswaar hebben starters minder concurrentie op de woningmarkt, maar ze hebben ook te maken met hogere rente en energielasten. En natuurlijk is het de vraag of de huizenprijzen ook nog gaan dalen. Wanneer dat gebeurt, kan je duurbetaalde huis zomaar ineens onder water staan."