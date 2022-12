 Vergaderen in bed of eten tijdens een meeting? Zo zoomden we in 2022

Zoom-onderzoek geeft een beeld van trends op de digitale werkvloer - Voordat we 2022 achter ons laten, zoomen we nog even in op interessante trends uit het jaarlijkse onderzoek van Zoom Video Communications naar gebruikersgewoonten. Wat blijkt? We staan over het algemeen positief tegenover het gebruik van emojis en GIFs in zakelijke communicatie, bijna een derde van de Zoom-gebruikers maakt alleen het gedeelte van hun werkplek schoon dat in beeld komt, en het komt steeds minder voor dat mensen niet door hebben dat ze nog op mute staan.



Op welke dagen moeten we écht geen meeting inschieten? En vergadert iedere generatie op dezelfde manier? Het onderzoek van Zoom levert interessante cijfers op.



Wherever, whenever…

Het is alsof Shakira in 2001 al in haar glazen bol keek en het ermee eens was: ‘We could both make fun of distance’. Ook het afgelopen jaar zoomden we erop los – en niet alleen vanachter ons bureau.

Na de werkplek is de auto de meest populaire plek voor een Zoom-meeting (43 procent), gevolgd door meetings vanuit bed (25 procent). Negentien procent zoomt vanuit een café, achttien procent vanaf het vliegveld en veertien procent pakt het gezond aan door tijdens het wandelen of joggen een virtuele vergadering op te pakken. Online vergaderen kan vanaf iedere locatie. Maar op welke dagen doen we dit het liefst, en hoe pakken we dit aan?

De meeste meetings en hybride events vinden plaats op dinsdag, gevolgd door woensdag. Vrijdag is de rustigste dag met de minste meetings, telefoongesprekken, chats en webinars.

De camera staat vaker aan. De meerderheid (58 procent) van de gebruikers zet de camera aan als ze een meeting ingaan - wat overigens ook een aantal voordelen met zich meebrengt.

Het gemiddelde aantal deelnemers per meeting daalde van 10 naar 7, terwijl de gemiddelde duur van virtuele meetings vrijwel gelijk bleef ten opzichte van vorig jaar. Een meeting duurde gemiddeld 52 minuten in 2022 – twee minuten korter dan in 2021. Duimpje omhoog voor de emoji en GIF

Emoji’s en gifjes zijn inmiddels helemaal ingeburgerd in online communicatie.

Gebruikers hebben over het algemeen niets tegen het gebruik van emojis (83 procent neutraal of positief) en GIFs (73 procent neutraal of positief) in zakelijke communicatie.

De meest populaire reacties in meetings zijn positief: een duimpje omhoog, hartje en klappende handen.

Een duimpje omhoog voor de woensdag – de populairste dag voor emoji-gebruik in Zoom Chat. We kunnen ook steeds beter omgaan met de mute-knop:

"Je staat op mute" horen we steeds minder vaak. In 2021 nog was het voor 71 procent van de gebruikers noodzakelijk om te melden dat iemand nog op mute stond. Dit jaar daalde dat percentage naar 52 procent. Wat gebeurde er verder tijdens online meetings?

In 28 procent van de meetings verscheen een huisdier in beeld (en dan hebben we het niet over de befaamde ‘I’m not a cat!’-avatar).

Je achtergrond blurren of vervangen? Meer dan de helft van de deelnemers stelt helemaal geen achtergrond in.

Bij Millennials was de kans dat een kind opdook tijdens een vergadering het grootst (22 procent).

Bijna een derde van de Zoom-gebruikers maken alleen het gedeelte van hun werkplek schoon dat in beeld komt. Deze life hack wordt het meeste gebruikt door Gen Z (45 procent). De grootste irritaties?

Zoom-gebruikers uit elke generatie vinden het echt belangrijk dat anderen hun tijd respecteren.

Dit is de top,drie grootste irritaties:

Wanneer iemand door iemand anders heen praat (34 procent). Wanneer mensen aangeven nog een vraag te willen stellen als de meeting al is uitgelopen (28 procent). Wanneer iemand tijdens een meeting eet en niet op mute staat (24 procent). Andere ergernissen zijn:

Meetings op de vrijdagmiddag, met name Millennials vinden dit vervelend.

ALLEEN MAAR IN HOOFDLETTERS TYPEN.

Een meeting in je agenda gezet krijgen zonder verdere context of uitleg. Generaties op de werkvloer

Iedereen gebruikt een combinatie van tools om met elkaar in contact te blijven. Het wordt pas interessant als we bekijken hoe de keuze voor tools verschilt per generatie.

Zo communiceren we het liefst:

Gen Z geeft de voorkeur aan messaging-tools (36 procent) en doet meetings graag via video calls - maar dan toch het liefste met de camera uit (63 procent).

Millennials geven de voorkeur aan team chat (51 procent) en houden helemaal niet van "gewone" telefoongesprekken (slechts zeven procent vindt telefoneren fijn).

Gen X communiceert het liefst via de mail (35 procent), maar gebruikt ook graag chat-tools (28 procent) en sluit ook graag aan bij video meetings.

Baby Boomers geven voorkeur aan e-mail (42 procent) en gebruiken ook graag de telefoon. Zij zijn geen fan van team chat.

Benieuwd of we elkaar nog steeds gedag zwaaien aan het einde van een meeting? Bekijk meer resultaten van de enquête in het blog van Zoom.