 Van Boomers tot Zoomers: hoe ga jij om met diverse generaties op de werkvloer?

Zo maak je werken met Gen X, Y en Z, zo easy als ABC - De pensioenleeftijd stijgt en de algemene levensverwachting neemt toe, dat zorgt voor een meer diverse beroepsbevolking. Hoewel diversiteit veel voordelen heeft, brengt het creëren van een werkomgeving voor deze veelzijdige leeftijdsgroep ook uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen werkgevers tegemoetkomen aan de behoeften van de verschillende generaties op de werkvloer?



Bij het beantwoorden van deze vraag maken we onderscheid tussen vier verschillende generaties: Babyboomers, Generatie X, Millennials (Generatie Y) en Generatie Z.

De behoeften en verwachtingen van deze groepen liggen soms ver uiteen. Natuurlijk verschillen deze dingen ook weer per persoon, maar er zijn per generatieniveau wel bepaalde trends te onderscheiden, met onderwerpen als carrièredoelen, leiderschap, nieuwe technologieën en de manier van werken. Effectory deed onderzoek naar de behoefte van de verschillende generaties.



Gen Z ervaart ‘werkvloer’ anders en wil training

Zij van Gen Z (geboren tussen 1997-2012) stonden net op het punt om in een kantooromgeving te gaan werken, maar dat liep door de pandemie heel anders. Als gevolg van COVID-19, hebben veel mensen – voornamelijk kenniswerkers - uit deze generatie niet of nauwelijks met hun collega’s regelmatig in één ruimte gewerkt. Dit maakt hun indruk van wat werken inhoudt heel anders dan voor eerdere generaties, omdat zij veelal thuiswerken met online hulpmiddelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat noodzakelijke (digitale) werktools, toegankelijkheid en het hebben van een duidelijke rolverdeling een van de sterkste drijfveren die er zijn voor medewerkersbetrokkenheid van Gen Z binnen organisaties. Om zich op het werk prettig te voelen, heeft deze generatie meer behoefte aan autonomie en rolduidelijkheid in vergelijking met de andere generaties. Bovendien past Gen Z zich beter aan veranderingen aan en staan ze open voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en methoden.

Naast deze behoeften is er onder Gen Z ook een grote vraag naar aangeboden opleidingsmogelijkheden en trainingen vanuit hun werkgever. Bijna één op de vijf (negentien procent) Gen Z-werknemers is op zoek naar een andere baan omdat ze niet tevreden zijn met wat hun werk te bieden heeft op dit gebied. Dit getal is veel hoger dan bij de andere generaties. Zo is bij Gen X (geboren tussen 1965-1979) maar één op de tien (tien procent) op zoek naar een andere baan door deze reden. Wil je de jongste generatie op jouw werkvloer houden? Zorg er dan voor dat er voldoende trainingsmogelijkheden beschikbaar zijn, zodat ze blijven groeien en ontwikkelen binnen jouw bedrijf. En waardoor ze minder snel de stap naar buiten zetten.



Millennials en Gen X: grote overeenkomsten

Millennials (geboren tussen 1980-1996) en Gen X vormen momenteel de grootste groep in het beroepsleven. Deze twee generaties vertonen grote overeenkomsten als het gaat om hun behoeften op het werk. Met name het gevoel gewaardeerd te worden, op één lijn liggen met de visie en doelstellingen van de organisatie en de kans krijgen om te doen waar ze het best in zijn, maakt deze werknemers gelukkig. Bovendien hechten zij veel waarde aan teamwork. Samenwerking tussen teamleden en het kunnen uiten van hun mening lijken belangrijker te zijn voor deze werknemers dan voor Gen Z. Een andere interessante bevinding is dat deze twee generaties het hoogst scoren als het gaat om de behoeften van de misschien wel twee meest cruciale HR-thema's: engagement en productiviteit.

Aangezien Millennials en Gen X op dit moment het overgrote deel van het beroepsleven omvatten, is het belangrijk te begrijpen hoe je hun loyaliteit kunt vergroten. Deze werknemers worden over het algemeen aangemoedigd om te blijven als ze op één lijn zitten met de doelstellingen van de organisatie en als ze in de bedrijfscultuur passen. Daarom is het belangrijk dat werkgevers nagaan bij welk soort cultuur en welke waarden deze generaties het meest betrokken zijn.



Babyboomers zoeken naar rolduidelijkheid en autonomie

Babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) vormen een zeer aparte groep in de beroepsbevolking. Deze werknemers hebben meestal een leiderschapsfunctie en maken zich klaar voor hun pensioen. De belangrijkste motivatie is niet meer het zoeken naar verdere carrièremogelijkheden. In plaats daarvan worden ze meer gedreven door de visie van hun huidige organisatie, krijgen ze ondersteuning om nieuwe manieren van werken te leren en krijgen ze de kans om te doen waar ze het beste in zijn. In feite scoren ze hoog als het gaat om hun behoeften aan autonomie, afstemming en rolduidelijkheid. Daarentegen zijn ze niet altijd blij met aankomende organisatorische veranderingen.

Boomers zijn over het algemeen zeer ervaren en weten hoe de organisatie in elkaar steekt. Daarom is het van groot belang een werkomgeving te creëren waarin zij hun expertise kunnen delen, met bijvoorbeeld Gen Z, die op hun beurt vragen om meer trainingen en kansen om te slagen. Boomers hechten ook veel waarde aan de werksfeer, wat betekent dat ze willen dat ze zich in hun kantooromgeving welkom en gelukkig voelen.



Luisteren is key

Verschillende generaties en verschillende mensen hebben andere behoeftes. De belangrijkste conclusie uit Effectory’s onderzoek blijft hierbij dat u als werkgever vooral goed moet luisteren naar uw medewerkers om erachter te komen wat hun behoeftes zijn om goed te presteren, dit kan worden bereikt door regelmatig in te checken bij uw medewerkers. Het is beter (en kosteneffectiever) voor uw organisatie om een goede medewerker te behouden, dan om een nieuwe medewerker up-to-speed te krijgen. Alleen door systematisch te vragen waar behoeftes van medewerkers liggen en hiernaar te handelen krijgt u echt inzicht in wat er in hen omgaat en hoe u kunt faciliteren in hun wensen. Dit helpt u uiteindelijk als werkgever om het engagement onder uw medewerkers te versterken en hen betrokken te houden.