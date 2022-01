 Deze acht innovatieve features brengt Zoom uit in 2022

Met deze features tilt Zoom het aankomende jaar online communicatie naar een hoger niveau - Een nieuw tijdperk breekt aan, waarin hybride werken nog meer centraal staat en verbinding belangrijker is dan ooit. Zoom werkte daarom hard aan nieuwe oplossingen om iedereen niet alleen in het thuiswerken te ondersteunen, maar ook bij het helpen de verbinding te blijven zoeken. Ook in 2022 blijft dat de missie.



Van het aanbieden van een unieke klantervaring tot het samenbrengen van fysiek gescheiden teams, in de loop van 2022 komt Zoom met nieuwe features in hun diensten om samenwerken en samenkomen met vrienden, familie, collega’s en klanten te faciliteren.

"We innoveren constant om ons platform makkelijker, intuïtiever en veiliger te maken," zegt Frank aan de Stegge, International Partner Marketing Manager bij Zoom. "Deze nieuwe features zijn hier een perfect voorbeeld van. Ik ben er van overtuigd dat ze onze klanten blij zullen maken!"



Hieronder volgt een selectie van deze features die Zoom in 2022 uit zal brengen:

Video Engagement Center.

Het Video Engagement Center is gebouwd met dezelfde cloud-first schaalbaarheid en vertrouwde video-architectuur die gebruikers van Zoom gewend zijn. Het is een intuïtieve, cloud-gebaseerde oplossing waarmee je experts en klanten via video met elkaar kunt verbinden en unieke klantervaringen kunt bieden, of ze zich nu in een fysieke winkel zijn of online met elkaar willen communiceren via bijvoorbeeld apps en websites. Huddle-weergave

Breng fysiek gescheiden teams samen in een digitale ruimte met Huddle View. Deze functie biedt voor ieder kanaal een visualisatie van waar deelnemers zich bevinden, zodat teams een beter gevoel van saamhorigheid krijgen terwijl ze chatten en samenwerken. Zoom Events Backstage

Virtualiseer je ‘artiestenfoyer’ met deze backstage-feature, die sprekers, panelleden en productie-assistenten een gezamenlijke ruimte biedt van waaruit ze kunnen reageren op vragen en antwoorden, chats kunnen monitoren en zich kunnen mengen in discussies voordat ze zelf live gaan. Zoom Whiteboard

Dankzij het gloednieuwe Zoom Whiteboard kunnen zowel deelnemers op locatie als op afstand waar dan ook realtime samenwerken op een digitaal whiteboard - ook zonder vergadering! Het nieuwe Zoom Whiteboard werkt overal: op laptops, in vergaderruimtes, op mobiele apparaten of op Zoom for Home-toestellen Zoom Widget

Om je te helpen contact te leggen met teams en workflows efficiënter te maken, is de Zoom Widget ontwikkeld. Hiermee krijg je in één oogopslag een overzicht van je meeting-agenda, kun je zien wie er al in een meeting zit, stuur je snel een chatbericht, en meer. Zoom Apps voor Mobile en Webinar

In 2021 werd Zoom Apps geïntroduceerd in de desktop client. Nu zijn ze ook beschikbaar in de mobiele app en Zoom Video Webinars. Neem je favoriete workspace-toepassingen mee naar webinars of vergaderingen op je mobiele device, of verbind met anderen via interactieve games en andere apps. Ook kun je Immersive Apps verwachten, waarmee je de Immersive Views van Zoom kan aanpassen voor zowel jezelf als alle deelnemers! Verbeterde vertalingen en transcripties

Onderdeel van de planning van dit jaar is om de automatisch gegenereerde ondertiteling van Zoom uit te breiden met ondersteuning voor meerdere talen en live-vertaling toe te voegen. Jumpstart

Als onderdeel van Zooms voortdurende inzet om innovatie te stimuleren via het Zoom Developer Platform, ontwikkelt het bedrijf Jumpstart, een nieuwe ontwikkelingstool voor applicaties die ontwikkelaars helpt die toonaangevende en betrouwbare videotechnologie in hun apps nodig hebben. Na het instellen van een handvol configuratie-instellingen en het kiezen uit een aantal kant-en-klare features, branding-keuzes en platformopties, genereert Jumpstart code waarmee Video SDK-functionaliteit naadloos in een bestaande app kan worden geïntegreerd. Lees voor meer informatie het Zoom-blog over deze recente ontwikkelingen.