 Zwaaiend voor de webcam: hoe Zoomden we in 2021?

Zoom-onderzoek onthult trends in gebruik van het platform - Zoom Video Communications deelt de resultaten van onderzoek naar Zoom-gebruik in 2021. Het technologiebedrijf onderzocht hoe mensen het afgelopen jaar gebruikmaakte van Zoom, op basis van een enquête en het bestuderen van gebruiksgegevens en andere relevante data.



De resultaten geven een beeld van hoe gebruikers over de hele wereld zich ook dit jaar hebben weten aan te passen aan bijzondere omstandigheden.



Zoom populair in bijna elk land

Zoom heeft de geanonimiseerde gebruiksgegevens over een periode van een jaar geanalyseerd om inzichten te verkrijgen in algemeen gebruik.

Zo werd duidelijk dat in het afgelopen jaar:

Zoom in bijna 200 landen en gebieden ter wereld werd gebruikt

ter wereld werd gebruikt Woensdag dé dag voor vergaderingen was, gevolgd door dinsdag en donderdag

dé dag voor vergaderingen was, gevolgd door dinsdag en donderdag De gemiddelde duur van vergaderingen 54 minuten duurde

duurde De gemiddelde vergadering bestond uit tien deelnemers Bovendien waren dit (tot nu toe) de drukste Zoom-dagen in 2021:

Voor virtuele vergaderingen: 21 januari

Voor telefoongesprekken: 21 september

Voor webinars: 25 februari Wat gebeurt er tijdens virtuele vergaderingen?

Daarnaast voerde Zoom een enquête uit die Zoom het afgelopen jaar hebben gebruikt. Het doel was om een idee te krijgen van wat er gebeurt als men virtueel vergadert. Dat leidde onder meer tot de volgende inzichten:

Hoe gebruikers voor de dag komen:

68 procent kleedt zich casual voor vergaderingen

kleedt zich casual voor vergaderingen Bijna de helft ( 47 procent ) vindt dat het nooit oké is om te eten tijdens vergaderingen

) vindt dat het nooit oké is om te eten tijdens vergaderingen 26 procent doucht nooit (of bijna nooit) voordat ze hun vergaderingen van de dag beginnen Wat gebruikers het meeste zeggen:

"Je staat op mute" werd door 71 procent gebruikt

gebruikt "Kan iedereen mijn scherm zien?" vroeg 51 procent zich af

zich af "Volgende dia, alstublieft!" zei 21 procent Wat gebruikers deden:

75 procent zwaaide aan het einde van hun vergaderingen

zwaaide aan het einde van hun vergaderingen 73 procent deed mee aan een happy-hour borrel of spelletjesavond

deed mee aan een happy-hour borrel of spelletjesavond 34 procent sloot aan bij een fitness- of kookcursus Waar gebruikers vergaderden:

42 procent vergaderde vanuit bed

vergaderde vanuit bed 21 procent voerde hun Zoom-meetings tijdens het wandelen/joggen

voerde hun Zoom-meetings tijdens het wandelen/joggen Elf procent gebruikte Zoom in het openbaar vervoer De favoriete achtergronden:

Een landschap ( 26 procent )

) De ‘blurred’ achtergrond ( 25 procent )

) Zakelijke/bedrijfsachtergrond (twintig procent) En wat gebeurde er achter de schermen?

43 procent maakte alleen dat deel van de kamer schoon dat op de camera zichtbaar was

maakte alleen dat deel van de kamer schoon dat op de camera zichtbaar was 43 procent van de ouders liet hun kind in beeld verschijnen tijdens een vergadering

van de ouders liet hun kind in beeld verschijnen tijdens een vergadering 39 procent chatte privé met een vriend/collega om hem/haar aan het lachen te maken

chatte privé met een vriend/collega om hem/haar aan het lachen te maken 36 procent kreeg hun huisdier op bezoek tijdens een vergadering Benieuwd hoeveel mensen liever zoomen met hun camera uit? Bekijk meer resultaten van de enquête op het blog van Zoom.