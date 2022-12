 Deze zeven digitale etiquette regels maken je wegwijs op Zoom en LinkedIn

Digitaal tijdperk vraagt om digitale etiquette, ook op kantoor - Technologie verandert hoe we met elkaar omgaan, maar weten we nog wel hoe het heurt tijdens Zoom-calls en in app-groepen met collega’s? Aaron Mirck en Sanne Kanis schreven daarom Niet appen tijdens het eten, een gids voor iedereen die struikelt over de ongeschreven regels in het digitale tijdperk. Ze delen zeven tips uit Niet appen tijdens het eten die je wegwijs maken op Zoom, app-groepen met collega’s en op LinkedIn.



Dat technologie (negatieve) invloed heeft op ons gedrag, hebben we niet altijd door. We staan er niet of onvoldoende bij stil dat we ons online vaak anders gedragen dan we offline zouden doen. Een paar voorbeelden ter illustratie. Zouden we onze sportprestaties en vakantiefoto’s printen en op het schoolplein uitdelen omdat we hopen dat onze vriendjes hun duimen opsteken en alles leuk vinden? Welke collega of leidinggevende stuurde jou vroeger op zondag een telegram – de analoge variant van een appje – om je te vragen of je nog naar een bepaald document kan kijken?

Als we dat gedrag offline niet oké vonden, waarom online dan wel? Het is dan ook de hoogste tijd voor digitale etiquette. Net zoals we op de weg verkeersregels hebben om botsingen te voorkomen, biedt digitale etiquette helderheid en richting in het sociale verkeer. Ook als dat sociale verkeer over een poosje verloopt via een app die nu nog niet uitgevonden is. Hieronder vind je elf digitale etiquette die ongemakken wegnemen tijdens Zoom-calls, app-groepen met collega’s en op LinkedIn.



1: App niet buiten werktijd

Nederlanders werken gemiddeld drie overuren per week, goed voor zo’n 3200 euro per persoon per jaar. Dat komt met name door het sturen van mailtjes en appjes. App niet buiten werktijd of stuur een Tikkie á 3200 euro naar de werkgever. Altijd bereikbaar zijn zorgt er ook voor dat je niet echt uitrust (zie tip 3).



2: Geen werkmail via privéadres

Wees geen Hugo de Jonge en stuur je werkmail niet via je privéadres. Zo weet je zeker dat je mails goed beveiligd zijn, wat maar de vraag is bij je privémail-account. Het versturen van zakelijke mails via je privéadres kan zelfs een reden voor ontslag zijn.



3: Productiviteit-hack: wees vaker offline

Filosoof Hans Schnitzler liet zijn studenten een week offline gaan en ontdekte dat ze beter slapen, creatiever zijn en dat ze meer zelfvertrouwen en focus hebben. De beste productiviteit-hack schuilt niet in een nieuwe app, maar in – heel simpel – vaker offline gaan.



4: Maak van LinkedIn geen Facebook

Tijdens de pandemie vervaagde de grens tussen werk en privé. Hoe trots je ook bent op je gelopen marathon of nieuwe kroost, bewaar die berichten voor Facebook of Instagram. Zo blijft LinkedIn interessant voor wie nieuwe inzichten of collega’s zoekt. Voor je politieke meningen is plek op Twitter of Mastodon.



5: Hanteer Zoom-etiquette

Kom tijdens meetings op tijd, of het nu een virtuele of fysieke afspraak is. Kies bewust voor een rustige achtergrond, want anders leidt het af van het gesprek. Ga niet uitgebreid eten tijdens een meeting, dat zou je offline ook niet doen. Eigenlijk is het heel simpel: doe wat je tijdens offline meetings ook zou doen.



6: Respecteer de privacy van kinderen

Veel trotse ouders posten foto’s van kinderen op hun social media-accounts, ook op LinkedIn. Het internet vergeet echter niets; die foto’s blijven nog eeuwen vindbaar. Maskeer de kindergezichten met een emoticon of beter nog: zet geen kinderen in om likes te vergaren.



7: Googel met mate

Hoe verleidelijk het ook kan zijn om een nieuwe collega of opdrachtgever te googelen, doe het met mate. Zoals je zelf ook vast een uitspraak hebt gedaan op Twitter in 2016 waar je niet meer achterstaat, geldt dat ook voor anderen. Drie zoekresultaten zouden voldoende moeten zijn om zeker te weten dat je niet met een catfish (nepprofiel) te maken hebt. Elk zoekresultaat daarna nijgt naar stalking.