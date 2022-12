 Onderzoek; de Nederlandse Kerst tradities onder de loep

26 procent van de Nederlanders geeft aan dat het bedenken en maken van het Kerstdiner de meeste stress oplevert - Sensu Insight Ltd heeft in opdracht van One4all cadeaukaarten gedaan naar de Kerst tradities onder 1.067 Nederlanders. Ruim 64 procent van de Nederlanders vindt de Kerstperiode stressvol maar zeker de moeite waard. De meeste kerst-stress begint al bij het kopen van een boom tot aan het aanschaffen van de kerstcadeautjes en het bereiden van het kerstdiner. Toch vindt ruimt de helft (53 procent) van ondervraagden de kersttijd, de mooiste tijd van het jaar.



Maar waar hebben de Nederlanders zoveel stress over? De meeste stress hebben we over het bedenken van het menu en het koken van het Kerstdiner, ruim 26 procent van de ondervraagden vindt dit een belangrijke stress factor. Op de tweede plaats staat het kopen van de kerstcadeaus en kerstdecoratie; 23 procent geeft aan hier stress over te hebben. Op de derde plaats staat het kiezen van onze kerstoutfit, dit zegt vijftien procent.Sensu Insight Ltd. onderzocht ook of de Nederlanders blij zijn met de kerstcadeaus die ze krijgen. Iets meer de helft van de Nederlandse volwassenen (50,32 procent) heeft weleens een cadeau gekregen dat ze niet leuk vonden.



De top vier van meest ontvangen cadeaus die wij niet willen krijgen:

• Bad- en doucheset - 40 procent.

• Kunst of decoratieve items die niet in je interieur passen - 29 procent

• Eten en drinken dat je niet lekker vindt of niet kunt eten - 28 procent

• Sokken - twintig procent

Hoewel we aangeven dat bad- en douchesets het meest ontvangen cadeau is dat we niet willen krijgen, geeft toch 33 procent van de Nederlandse volwassenen persoonlijke verzorgingsproducten (zoals bad- en douchesets) aan hun geliefden.



De top zes van de meest gegeven kerstcadeaus zijn:

• Parfum en make-up - 40 procent

• Persoonlijke verzorgingsproducten - 33 procent

• Boeken / Muziek - 31 procent

• Dranken / Voeding - 24 procent

• Decoratie voor in huis - zeventien procent

• Mode - zeventien procent

Uit het onderzoek blijkt ook dat het populaire All You Need is Love tv-programma het niet wint van de klassieke Kerstfilms. Slechts twintig procent zegt All You Need is Love te kijken tijdens de Kerst terwijl bijna de helft van Nederland (48 procent) zegt een voorkeur te hebben voor traditionele kerstfilms.