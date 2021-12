 Traditioneel kerstpakket populairste extra beloning

Kerstbeloningen lopen uiteen van een dertiende maand tot een bonus of een cadeau - Naast het ‘normale’ salaris geven organisaties hun personeel gemiddeld nog één tot drie andere beloningen. Eén beloningsvorm springt eruit: het traditionele kerstpakket. Meestal bedragen de kosten hiervoor tussen de € 25 en € 50 per pakket. Dat heeft onderzoeksbureau Motivaction uitgezocht in opdracht van Rendement Uitgeverij.



Bij de meerderheid van de ondervraagde organisaties zijn de beloningen gelijk gebleven (53 procent) of gestegen (negen procent) ondanks de corona-pandemie.

De soorten beloningen lopen uiteen van een dertiende maand tot een bonus of een cadeau. Daarbij valt op dat werknemers van organisaties met meer dan 250 werknemers vaker een prestatiebeloning, bonus of dertiende maand krijgen dan werknemers bij kleinere organisaties.



Traditioneel kerstpakket blijft populair

Het kerstpakket (zie ook video voor de fiscale regels) wordt veruit het vaakst uitgedeeld volgens de ondervraagden. Bij 84 procent van de organisaties krijgen werknemers in december een kerstpakket – in welke vorm dan ook. In de bouw geeft zelfs 98 procent van de organisaties een kerstattentie, in de zorgsector is dat 91 procent.Op basis van wat werknemers vorig jaar hebben ontvangen, is het ‘traditionele’ pakket met levensmiddelen (41 procent) het populairst. De cadeaubon of keuzekaart (36 procent) staat op nummer twee en een kerstgeschenk, zoals een fles wijn of gadget, met ruime afstand op drie (tien procent).



Klein en gul

De meeste organisaties in het onderzoek (51 procent) geven naar schatting € 25 tot € 50 uit aan het kerstpakket. Een iets kleinere groep (34 procent) zit op € 50 tot € 100. Bij zes procent van de organisaties mogen werknemers zich verheugen op een kerstpakket van meer dan € 100. Bij zeven procent van de ondervraagden geeft de werkgever er niet meer dan € 25 aan uit. Opvallend is dat kleinere organisaties met kerst wat guller (kunnen) zijn. Organisaties met minder dan 50 werknemers geven gemiddeld het meest uit per werknemer. Van deze groep zit 56 procent op € 50 of meer. Van de organisaties met meer dan 250 werknemers geeft 76 procent maximaal € 50 uit aan het kerstpakket.



Thuiswerkvergoeding in opmars

Naast vragen over het beloningsbeleid vroeg Rendement Uitgeverij ook naar de vergoedingen in organisaties. Eén van de belangrijkste wijzigingen van het afgelopen jaar blijkt de introductie van de thuiswerkvergoeding: maar liefst 37 procent van de ondervraagde organisaties biedt die nu aan. Van de organisaties die nog geen thuiswerkvergoeding geven, verwacht ruim een kwart (27 procent) dat deze er in de toekomst alsnog komt.