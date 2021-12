 Sla de plank niet mis tijdens Kerstmis

Kerstpakket steeds minder traditioneel - De feestdagen naderen in een rap tempo. Hoewel de kerstborrel wellicht nog op losse schroeven staat vanwege de coronamaatregelen, zetten veel werkgevers dit jaar extra in op het kerstpakket. Dat is namelijk één van de manieren om zonder direct contact toch een extra feestelijk gevoel mee te geven tijdens de donkere dagen van december.



Bij het uitdelen van zulke attenties komen er ook verschillende fiscale voorwaarden aan te pas. Om meer inzicht te verschaffen, deelt Ralph Koks, arbeidsjurist bij SD Worx Nederland, een aantal tips in aanloop naar het knallende kerstseizoen.



Fiscale regels

Werkgevers hebben de mogelijkheid om belastingvrij cadeaus te schenken aan werknemers. Dit kan binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). De vrije ruimte is dit jaar wederom fors verruimd, en dat betekent meer budget om werknemers te belonen met kerstpakketten. Net als in 2020 bedraagt de vrije ruimte drie procent van de totale fiscale loonsom tot € 400.000. Over het meerdere wordt de vrije ruimte thans berekend op 1,18 procent. Volgend jaar wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 berekend op 1,7 procent.

"Het kan interessant zijn om de extra ruimte te benutten om onbelast een kerstpakket of cadeaubon te geven aan werknemers. De vrije ruimte kan immers niet worden meegenomen naar een volgend jaar," vertelt Koks. "Indien de vrije ruimte van 2021 reeds volledig is verbruikt, dan kun je er wellicht beter voor kiezen om in plaats van een kerstpakket een nieuwjaarsgeschenk te geven. Je bespaart als werkgever hiermee de verschuldigde 80 procent eindheffing bij overschrijding van de vrije ruimte." Een andere begrenzing aan de geschenken betreft het zogeheten gebruikelijkheidscriterium. Aangezien de Belastingdienst tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar ervan uitgaat dat hieraan wordt voldaan, zal dit bij een kerstgeschenk zelden een struikelblok vormen.

Een goede administratie is cruciaal om een actueel beeld te krijgen van de vrije ruimte. Realiseer je bijvoorbeeld dat sommige vergoedingen en verstrekkingen niet via de salarisadministratie verlopen, maar via de financiële administratie. Daarnaast geldt dat voor het bepalen van de waardering van vergoedingen en verstrekkingen de kosten inclusief btw in aanmerking moeten worden genomen.



Lokaal tintje

Het kerstpakket wordt traditiegetrouw gekenmerkt door kerstkransjes, pasteitjes en ingeblikte voedselwaren. Die traditionele samenstelling van het kerstpakket wordt steeds vaker achterwege gelaten. Zo stelt een groeiend aantal werkgevers pakketten samen met producten van lokale ondernemers. Ook vertonen veel van deze geschenken een steeds duurzamer tintje – al dan niet vanwege het lokale aspect.

"Vanwege de coronapandemie is er een steeds grotere nadruk komen te liggen op het lokale aspect van ondernemen. Een belangrijk signaal. Het is daarom voor werkgevers een mooie kans om producten van bedrijven uit de buurt, bijvoorbeeld uit het eigen cliëntenbestand, op te nemen in het kerstpakket om daarmee de lokale economie te steunen," vertelt Koks.