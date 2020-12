 Bij helft Nederlanders komt gezelschapsspel op tafel tijdens feestdagen

‘Samen spel spelen-behoefte’ groter dan ooit door harde lockdown - Door de harde lockdown en het ‘gedwongen’ thuis zitten, zorgen gezelschapsspellen meer dan ooit voor verbinding tijdens de feestdagen. Nederlanders houden in deze periode traditioneel al van samen een spel spelen. Zo komt er bij 43 procent traditiegetrouw een spel op tafel met Kerst en bijna een derde (32 procent) van alle Nederlanders speelt een gezelschapsspel op oudjaarsavond.



Voor 40 procent daarvan is Oudjaar zelfs geen Oudjaar zonder een spelletje gespeeld te hebben. Zo blijkt uit onderzoek van Kien / Panel Wizard* in opdracht van Identity Games. Kerst en Oudjaar zijn ieder jaar weer populaire gelegenheden om spellen uit de kast te halen. Jan Maurits Duparc, Chief Creation bij Identity Games, is dan ook niet verbaasd over de grote aantallen Nederlanders die tijdens deze dagen een spel spelen. "Mensen spelen vooral voor de gezelligheid (90 procent) en voor de ontspanning (64 procent), maar ook omdat het zorgt voor verbinding. Zo vindt maar liefst 87 procent dat een gezelschapsspel een gevoel van verbinding en saamhorigheid brengt. Escape Room The Game is hier een mooi voorbeeld van. De huidige coronaperikelen versterken deze gevoelens waarschijnlijk alleen nog maar meer en vergroten de behoefte aan samen een spel spelen. Zeker nu we in een harde lockdown zitten en er buiten de deur niet veel vermaak meer te vinden is."



Wederzijdse irritaties

Hoewel een spel spelen leuk is en verbindend kan zijn, zorgt het soms ook voor wederzijdse irritaties. Ook met Kerst en Oud en nieuw. Het meest irritante gedrag van medespelers is niet tegen verlies kunnen (22 procent). Gevolgd door valsspelen (21 procent) en ondertussen op het mobieltje kijken (zeventien procent). Mannen ergeren zich iets vaker dan gemiddeld als iemand valsspeelt (24 procent versus 21 procent). Bij vrouwen is dat achttien procent.



Monopoly geliefd en gehaat

Monopoly voert volgens het onderzoek de lijst aan met Neerlands meest populaire en minst geliefde spellen. "Blijkbaar houdt u of haat u Monopoly. Het is leuk om te spelen, maar het kan natuurlijk ook heel lang duren. Bovendien leent het zich nogal voor valsspelen en niet tegen verlies kunnen. Gelukkig zijn er verschillende versies in omloop. Wij merken zelf dat Monopoly nog steeds ongekend populair is. Dat blijkt onder meer uit de talloze tailor made-versies die wij ieder jaar maken voor de meest uiteenlopende doelgroepen en in allerlei categorieën, zoals Monopoly Friends of Monopoly Efteling. Maar wie toch iets anders wil spelen, is BBC Earth: Animals nog een suggestie voor de feestdagen," aldus Duparc.