 Een op de drie werkenden slaat kerstborrel het liefst over

44 procent ziet werkborrel(s)weleens als een verplichting - Maar liefst 31 procent van alle werkende Nederlanders slaat bedrijfsborrels zoals de jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsviering het liefst over. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.089 werkende Nederlanders, waarvan er 686 geregeld een werkborrel hebben, uitgevoerd door Panelwizard. Meer dan twee op de vijf ondervraagden zeggen werkborrels weleens als een moetje te beschouwen.



Opvallend genoeg lopen vooral vrouwen niet warm voor een partijtje met collega’s. Zo ervaart niet minder dan 48 procent ze als een verplicht nummertje en komt zelfs 34 procent van hen het liefst helemaal niet opdagen. Onder mannen bedraagt dit slechts 29 en 41 procent. "Het jaarlijkse kerstdiner is voor mij een van de hoogtepunten van het kalenderjaar," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Na twee lange COVID-jaren willen we deze keer flink uitpakken. Om lange gezichten te voorkomen, mag iedereen zelf weten of ze erbij zijn. Vooralsnog heeft nog niemand van de collega’s zich afgemeld."



Alcoholgebruik

Uit het onderzoek blijkt dat werkborrels naast heel saai, ook heel gênant kunnen zijn. Zo heeft maar liefst één op de vijf ondervraagden tijdens een werkborrel weleens iets gezegd waar zij achteraf spijt van kregen. Een tiende van hen heeft weleens iets gedaan waar zij zich naderhand voor schaamden. Ook het gedrag van collega’s blijkt een belangrijke reden om thuis te blijven. Niet minder dan 36 procent van alle ondervraagden stoort zich bijvoorbeeld aan het overmatig alcoholgebruik van collega’s tijdens werkborrels. Opvallend genoeg ergeren mannen (38 procent) zich hier vaker aan dan vrouwen (36 procent). Franke: "Na een jaar hard werken, is het heel normaal om jezelf lekker te laten gaan tijdens de kerstborrel. Mijn tip: doe dit thuis met vrienden en familie. Ik zie werkborrels stiekem toch als een verlengde van de werkvloer. Ondanks dat het met collega’s heel gezellig kan zijn, wil ik liever geen dingen doen of zeggen waar ik nog jarenlang aan word herinnerd."



Smoesjes

Of het nu door het gedrag van collega’s of door henzelf komt; voor tien procent van alle werkenden zijn borrels met collega’s zo’n martelgang, dat het volgens hen ten koste gaat van hun werkgeluk. Wellicht als een gevolg hiervan zegt 42 procent van alle ondervraagden weleens een smoesje te hebben verzonnen om onder een werkborrel uit te komen. Ondanks dat het werkgeluk van mannen vaker te lijden heeft onder werkborrels, gebruiken vrouwen eerder een smoesje om niet te hoeven borrelen met collega’s. Franke: "Kinderen die van school moeten worden opgehaald, een afspraak bij de kapper of een partner met koorts; door de jaren heen heb ik ze allemaal al eens gehoord. Ondanks dat geen enkel uitje of borrel verplicht is, voelen veel collega’s zich blijkbaar toch schuldig als ze afzeggen zonder – een in hun ogen – valide reden."