 Social media zetten jongeren en Nederlanders met hoog inkomen aan tot onnodige uitgaven

Druk van influencers moeilijk te weerstaan - Bijna de helft van de jongeren tussen de 18 en 21 jaar (42 procent) ervaart druk van social media om meer uit te geven dan nodig. Dat terwijl 44 procent van deze generatie de afgelopen maanden minstens één rekening niet heeft kunnen betalen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Intrum onder 1.000 Nederlanders. Als we kijken naar het inkomen, zien we vooral dat de hoogste inkomensklasse de druk van influencers op sociale media moeilijk kunnen weerstaan.



Eén op de drie (30 procent) geeft aan meer te spenderen dan nodig, tegenover 28 procent bij de middeninkomens en zeventien procent bij de lage inkomens. Guy Colpaert, directeur van Intrum Benelux: "Zeker bij de hogere inkomens is de druk erg groot om erbij te horen en niet onder te doen voor de buren, de beste vriend(ind) of een influencer op Instagram. De rol van social media mag in de schuldenproblematiek dus absoluut niet worden onderschat."



Buy now, pay later-oplossingen in trek

Opvallend is dat generatie Z en de hoge inkomensklasse nog een gemene deler hebben. Zij maken namelijk bovengemiddeld gebruik van 'buy now, pay later'-oplossingen, oftewel achteraf betalen, om de kosten uit hun sociale en romantische leven te dekken. Waar gemiddeld genomen één op de vijf Nederlanders gebruikmaakt van de oplossing om nu te kopen en later te betalen, doet 38 procent van generatie Z en 27 procent van de hoge inkomensklasse dit. Dit kan te maken hebben met het feit dat beide groepen Nederlanders dusdanig beïnvloedbaar zijn en er daarnaast vrijwel zeker van zijn de volgende maand de openstaande bedragen te kunnen betalen.

Colpaert: "Die rol van sociale media is een element om in de gaten te houden. Het risico om te veel uit te geven is echt reëel bij deze groep, zeker met de feestdagen in het verschiet. Jezelf spiegelen aan bepaalde profielen op sociale media kan een trigger zijn die mensen in betaalmoeilijkheden brengt, zeker wanneer oplossingen als ‘buy now, pay later’ als paddenstoelen uit de grond schieten. Hiermee los je het probleem niet op, maar ben je het probleem aan het verschuiven."