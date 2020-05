 Influencer ziet forse stijging in activiteit volgers

Adverteerders hadden even nodig om hun strategie te bepalen - De pandemie is een onvermijdbaar gespreksonderwerp - of het nu een gesprek in de (lange) rij voor de supermarkt is, of een video-belletje met een collega. Dat blijkt in de wereld van influencers niet anders te zijn: uit een onderzoek naar het gedrag van influencers en hun volgers van Join blijkt dat 80 procent van de ondervraagde influencers de afgelopen maand regelmatig of vaak content over het corona-virus heeft gemaakt.



Fitness-influencers zijn thuis aan het sporten, YouTubers bedenken creatieve challenges die je thuis kunt doen en fashionbloggers shoppen online. Maar wat voor effecten heeft de corona-crisis nog meer op influencers en hun volgers?



Activiteit

"Wat het meest naar voren springt is dat zowel influencers als hun volgers actiever zijn" stelt David Dekker, influencer expert van Join. "Bijna een kwart van de influencers geeft aan dat ze meer content hebben gemaakt dan normaal." Ook proberen influencers nieuwe kanalen uit: 55 procent van de influencers heeft content geplaatst op nieuwe kanalen. Instagram bleef met 70 procent het populairst, gevolgd door Facebook (46,8 procent), YouTube (41.9 procent) en TikTok (32,3 procent). Dekker vervolgt: "Ook voor influencers is dit een moment om de effectiviteit van hun kanalen te toetsen en te werken aan zichtbaarheid op andere platforms - net zoals bedrijven dat doen."



Volgers

De kansen liggen voor influencers en de bedrijven met wie ze samenwerken echter bij de activiteit van hun volgers. Die activiteit is namelijk sterk toegenomen: 57 procent van de influencers geeft aan dat ze méér views en/of traffic hebben gezien op hun kanalen, en ruim 42 procent rapporteert een stijging in het aantal likes en comments. Daarbij geeft ruim 50 procent van de ondervraagde influencers aan meer nieuwe volgers gekregen te hebben. Deze stijgingen bieden mogelijkheden voor adverteerders, stelt Paolo Martorino, CEO van Join. Hij legt uit: "Door de corona-crisis verandert het medialandschap sneller en worden veel vertrouwde kanalen van adverteerders minder effectief. Nu consumenten nóg meer tijd op social media besteden, is dit ook de plek waar adverteerders moeten zijn."



Samenwerkingen

Toch worden ook de influencers geraakt door de crisis: met het ingaan van de intelligente lockdown zijn er veel samenwerkingen gepauzeerd, uitgesteld of afgezegd. 67 procent van de influencers geeft aan dat ze de afgelopen maand minder aanvragen voor samenwerkingen hebben gehad dan in de maanden ervoor. Als gevolg daarvan heeft bijna twintig procent besloten om hun tarieven te verlagen. Gelukkig lijkt dat dal van korte duur te zijn, stelt David Dekker. "Adverteerders hadden even nodig om hun strategie te bepalen. Inmiddels worden de lopende campagnes aangepast en hervat, en worden er juist nieuwe campagnes opgezet die inspelen op de wensen en vragen van consumenten tijdens de pandemie. Adverteerders willen na de crisis sterk uit de strijd komen."