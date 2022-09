 De kracht van influencers: met minder budget naar een enorm bereik

Een uitstekend product en goede influencers zijn het recept voor succes - Na de release in 2020 werd Netflix’ Emily in Paris een regelrechte kijkcijferhit. In de eerste 28 dagen keken er maar liefst 58 miljoen huishoudens naar de dramacomedy. Yara Michels en Jordy Casteleijn van Nederlandse Shopify-merchant Ateljé keken elkaar wel even verwonderd aan toen het hoofdpersonage van de hitserie Emily in Paris – volkomen onverwacht – een van hun phonecords gebruikte.



Vanaf dat moment stond de telefoon roodgloeiend en vlogen de aanvragen van over de hele wereld binnen. Natuurlijk kwam hier wat geluk bij kijken, want Ateljé was niet betrokken bij de keuze voor hun phonecord in de serie. Toch hebben ze dit zelf afgedwongen door een kwalitatief uitstekend en duurzaam product op de markt te brengen, wat de aandacht trok van de makers van de show. Mel van Lieshout, Country Manager Nederland bij Shopify, vertelt over de combinatie van een uitstekend product en goede influencers als recept voor succes.

Influencermarketing is een van de belangrijkste pijlers binnen Ateljé. Zowel Yara als Jordy zijn zelf ook influencers met een enorme schare volgers op social media, dus zij weten hoe belangrijk het is om een community op te bouwen rondom hun merk. Recent onderzoek van Shopify laat zien dat ongeveer een kwart (23 procent) van de Nederlandse respondenten in contact is gekomen met content die is ontwikkeld door een influencer op social media en waarin een merk wordt genoemd en dat 29 procent van hen een merk op social media volgt. De ervaringen die zij daarbij hebben opgedaan, nemen zij dan ook mee in het bedrijf en op basis daarvan delen ze hier graag een aantal inzichten en tips voor andere ondernemers.



Lage kosten, grootse resultaten

Het tijdperk van goedkope online advertenties is voorbij. Wijzigingen in de internetprivacywetten en cookies van derden zorgen er namelijk voor dat de kosten voor het werven van klanten steeds hoger worden. "Daarom is het nu tijd voor merken en webwinkels – ongeacht hun omvang – om te kijken hoe zij hun klantrelaties voor de lange termijn kunnen opbouwen, zodat ze het komende decennium succesvol kunnen zijn. Influencermarketing kan hierbij een interessante rol spelen, aangezien het zeer kostenefficiënt is," vertelt Mel van Lieshout.

"Als deze vorm van marketing op de juiste manier wordt ingezet, wegen de kosten die je maakt om met een influencer in zee te gaan niet op tegen de resultaten die hij of zij voor je merk oplevert. Voor Ateljé is influencermarketing inmiddels een van de belangrijkste marketingtools en er worden nu wereldwijd bekende gezichten ingezet. Met deze lokale influencers is het voor de webwinkel makkelijker om nieuwe markten te betreden en kunnen ze zo hun bereik sterk vergroten. Door de social-media-integraties van Shopify is het voor webwinkeliers overigens mogelijk om snel en eenvoudig de verbinding met bijvoorbeeld Instagram en Pinterest te leggen," aldus Van Lieshout.

Ondanks alle voordelen die influencermarketing met zich meebrengt, zijn er ook risico’s waarmee je te maken kunt krijgen. Zo weet je als je een product opstuurt naar iemand nooit zeker of diegene het ooit terug laat komen voor zijn volgers. Daarnaast kan het ook zomaar gebeuren dat deze persoon een week later alweer de concurrent aan het promoten is via zijn kanalen.



Voorbereiding is key

Influencers geven je dus geen enkele zekerheid, maar met de juist voorbereidingen kun je de kans op succes wel vergroten. "Allereerst is het natuurlijk essentieel dat je je basis op orde hebt. Zorg dus dat je merk staat als een huis en dat je webwinkel net als die van Ateljé draait op een sterk platform dat eenvoudig met jouw andere systemen kan koppelen én met je mee kan groeien. Het is namelijk vrij frustrerend als je bedrijf goed loopt, maar je continu tegen de beperkingen van je platform aanloopt en dus alsnog niet kunt groeie,n,"licht Van Lieshout toe.

Een andere reden om voor een partij als Shopify te kiezen, is de mogelijkheid om uw webwinkel te koppelen met het systeem van onze fulfilmentpartner. "Op die manier heb je als webwinkelier real-time inzicht in je voorraad en kunnen orders sneller en efficiënter worden verwerkt," vertelt Yara. "Dit heeft ons echt over de streep getrokken om voor Shopify te kiezen, want dit werkt uitstekend."

"Kijk vervolgens goed naar je doelgroep en wat er leeft bij hen. Wees op de plekken waar zij zich ook graag bevinden en kies de influencers die hen aanspreken. Hierbij is het essentieel dat je een omnichannel aanpak aanhoudt; merken moeten hun bedrijf opbouwen en ervaringen bieden waar hun consumenten ook zijn – of dat nu in een webshop of een fysieke winkel is, of achter elke app op het startscherm van hun telefoon, waar zij steeds meer tijd doorbrengen," vertelt Van Lieshout. "Elk kooptraject is veelzijdig en het kan op elk kanaal beginnen en eindigen."

"Tot slot is het essentieel om te blijven geloven in wat je doet. Zet je hier volledig voor in en houd de focus op je eigen merk. Bereid je goed voor op de toekomst van commerce door transparant, authentiek en direct beschikbaar te zijn. Ga ook niet aan jezelf twijfelen als je concurrent iets tofs of slims doet, maar probeer hiervan te leren en laat je vooral inspireren. Op die manier kun je je eigen zaak, team en producten naar een nog hoger niveau tillen en vergroot je de kans op je eigen succes," sluit Van Lieshout af.