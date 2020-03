 Influencers onverminderd in trek bij adverteerders tijdens corona-crisis

Influencer marketing niet geraakt door corona - Het land is in crisis en de mediawereld staat op zijn kop. John de Mol neemt draconische maatregelen bij Talpa, de reclame-industrie wordt hard geraakt en bureaus spreken van grote klanten die campagnes on hold zetten of geheel annuleren. Waar tijdens een recessie als deze de freelancers, part-timers en ZZP'ers meestal als eerst de dupe zijn, lijken influencers voorlopig onverminderd in trek bij adverteerders.



Hoe dat komt? Influencer marketing platform Join deed een rondvraag onder influencers en haalde de antwoorden boven tafel.



Business as usual

"Er is helaas één samenwerking uitgesteld, maar ik weet zeker dat die uiteindelijk nog wel goedkomt!" start vlogger Bram de Wijs. Hij merkt niet dat hij sinds het uitbreken van het corona-virus minder aanvragen krijgt. "Niet alles is afhankelijk van naar buiten gaan of andere mensen ontmoeten. De webshops en maaltijdbezorgdiensten draaien nu juist extra goed!" Bram zijn statement wordt onderbouwd door de cijfers: sommige productgroepen in de E-commerce lieten een stijging in verkopen zien van maar liefst 3028 procent! Ook mamablogger Jennifer Rijs blijft er rustig onder. Zij verduidelijkt: "Wat betreft samenwerkingen heb ik nog niet veel gemerkt. Er stonden al wat mooie collabs uitgezet en die gaan gewoon door." Influencers die content maken over (live) evenementen, merken wel dat er meer afzeggingen zijn. Running-influencer Japke Janneke werkte al een tijd naar de marathon in Tokyo toe, die kort geleden werd afgezegd. Toch ziet ook zij de positieve kant: "Bedrijven zien nu ook juist de waarde van influencers. Mensen zitten meer dan ooit op social media, en het is de beste manier om daar zichtbaar te zijn!"



Direct effect

Ondanks het advies om tijdens recessie te blijven investeren in marketing, zien sommige marketingprofessionals het aantal aanvragen sterk dalen. David Dekker, influencer specialist bij Join, legt uit waarom dat voor influencer marketing niet het geval is. "Het is een gemakkelijke manier om direct effect te creëren. Je werkt één-op-één met de uitvoerende partij en kunt snel en authentiek je doelgroep bereiken. Er zijn geen externe bureaus of bedrijven voor nodig." Ook zijn influencers gewoon aan het werk, en staan ze open voor opdrachten - zo beaamt Jennifer Rijs. "Ik ben extra dankbaar voor alle opdrachten nu, en die ik in de toekomst mag ontvangen. Nu besef ik mij extra goed hoe gezegend ik ben met deze te gekke job!"