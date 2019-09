 Generatie Z wordt online het gemakkelijkst beïnvloed

Generatie Z meest bereid om persoonlijke data te delen met merken als ze hier een goede ervaring voor terugkrijgt - Uit het Across the Generations onderzoek van Adobe blijkt dat 43 procent van de respondenten denkt dat Generatie Z (tot 23 jaar) het gemakkelijkst te beïnvloeden is – of het nu gaat om reclame, nieuwsbronnen, of influencers en vrienden op sociale media – vergeleken met zeventien procent van de Babyboomers.



Voor dit onderzoek werden ruim 1.200 enquêtes afgenomen onder Britse consumenten die gelijkmatig zijn verdeeld onder Generatie Z, Millennials, Generatie X en Babyboomers.



Bewust van kwetsbaarheid

Generatie Z blijkt zich bewust te zijn van hun kwetsbaarheid. 41 procent van deze leeftijdsgroep is het ermee eens dat zij zich het gemakkelijkst online laten beïnvloeden. De resultaten van het onderzoek laten ook zien dat Generatie Z bewuster omgaat met de persoonlijke gegevens die ze delen. Zo’n 33 procent van deze leeftijdsgroep beheert proactief zijn of haar datavoorkeur op sociale netwerken, in vergelijking met 29 procent in andere leeftijdscategorieën.



Duidelijke verwachting

Generatie Z heeft een duidelijke verwachting als het gaat om de waarde-uitwisseling zodat ze een persoonlijkere ervaring van merken krijgen in ruil voor persoonlijke gegevens. 69 procent is bereid om gegevens te delen met merken, vergeleken met 52 procent van de Babyboomers.

Ondanks de grotere bereidheid om data delen, laat het onderzoek van Adobe zien dat Generatie Z genadeloos kan zijn voor merken die hun verwachtingen omtrent de ervaringen niet waarmaken. Ongeveer één op de vijf (21 procent) beperkt de data die ze met merken delen als zij niet aan hun verwachtingen voldoen.

Gavin Mee, Vice President van Noord-Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij Adobe, zegt: "Generatie Z heeft vanaf een jonge leeftijd relaties opgebouwd met merken, waardoor zij meer worden blootgesteld aan het uitwisselen van gegevens en ervaringen. Bedrijven kunnen deze relaties niet voor lief nemen. Als een merk niet aan hun hoge verwachtingen voldoet, heeft deze leeftijdsgroep er geen problemen mee om hun persoonlijke gegevens in te trekken en over te stappen naar een concurrent die een persoonlijke en relevante ervaring biedt. Voor alle generaties, zeker de oudere leeftijdsgroepen, geldt dat merken vertrouwen moeten opbouwen door open te zijn over hoe zij omgaan met persoonlijke data. Ook moeten zij duidelijk zijn over de toegevoegde waarde die zij hierdoor kunnen bieden."



Merken online

Het Across the Generations onderzoek van Adobe heeft onderzocht hoe generaties merken online zien, wat de voorkeuren en gewoonten zijn bij het delen van persoonlijke gegevens en wat de verwachtingen van waarde-uitwisseling zijn. Andere opvallende conclusies uit het onderzoek zijn:

Generatie Z is het meest ontvankelijk voor online advertenties, 52 procent gaat vaak de interactie met deze bedrijven aan in vergelijking met 30 procent van de andere leeftijdsgroepen.

Babyboomers hebben het minste vertrouwen in de intenties van merken. Slechts zeventien procent gelooft dat merken "het juiste doen" met hun data. 27 procent van Generatie X, 26 procent van de Millennials en 28 procent van Generatie Z denkt er ook zo over, wat betekent dat Generatie Z het meeste vertrouwen heeft.

Babyboomers zijn het meest bereid om data te ruilen voor een korting of speciale aanbieding (73 procent). Deze bereidheid geldt overigens voor alle leeftijdsgroepen (60 procent), hoewel Generatie Z het minst bereid is om persoonlijke data te delen in ruil voor kortingen en speciale aanbiedingen (47 procent).

Generatie Z waardeert persoonlijke ervaringen meer dan andere generaties, 28 procent is bereid om persoonlijke data hiervoor te ruilen. Ervaringen zijn minder belangrijk voor de kortingsgevoelige oudere leeftijdsgroepen, met twintig procent van de Millennials, veertien procent van Generatie Z en acht procent van de Babyboomers die tot hetzelfde bereid zijn.