  Eén op de drie organisaties slaat kerstborrel over dit jaar

Voornamelijk online alternatief is populair - Wegens de coronacrisis zal dit jaar 34 procent van de organisaties de kerst- en eindejaarsborrel overslaan. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR onder ruim 800 HR-professionals. Van de ondervraagden heeft 28 procent een alternatief bedacht voor de traditionele kerstborrel en een kwart van de organisaties (24 procent) heeft er nog niet over nagedacht.



Van de 28 procent die een alternatief heeft bedacht voor de fysieke kerstborrel, kiezen de meesten (64 procent) voor een online samenkomst, zoals pubquizen, muziekbingo’s, een gezamenlijke radio-uitzending of een online kerstborrel met een borrelpakket thuisbezorgd. Vier procent kiest voor een drive-in kerstborrel en drie procent is van plan om een borrel op locatie te organiseren in kleine groepen, mits de overheidsmaatregelen dat op dat moment toelaten. Er zijn ook organisaties die ervoor kiezen een extra kerstpakket of attentie aan de medewerkers te verstrekken in plaats van een borrel. Dit geldt voor twaalf procent van de organisaties.



Bedanken voor inzet

Wieneke Brandt, Product Director bij XpertHR: "De kerst- en eindejaarsborrel is traditiegetrouw een moment om samen met werknemers terug te blikken op het jaar en hen te bedanken voor hun harde inzet. Ook al is de borrel nu in een andere vorm, het is wel belangrijk dat werkgevers bij dezelfde boodschap stilstaan. Het jaar 2020 is voor iedereen een bijzonder jaar geweest en het thuiswerken heeft veel inzet van medewerkers gevraagd. Juist dit jaar is het nog belangrijker dat iedere medewerker zich gezien en gewaardeerd voelt. Op die manier gaat men in 2021 weer met frisse moed aan de slag."